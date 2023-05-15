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下士執勤死亡 台南空軍基地：全力協助家屬處理善後

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南空軍基地陳姓下士昨晚執行地面裝備拖動作業時，不慎從拖車掉落，遭後方電源車壓過，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。家屬今天上午9點15分由軍方人員陪同進入基地處理善後，不發一語。空軍第一聯隊今天說，空軍基地對於發生此事深表哀痛與不捨，後續除配合檢方、憲兵隊蒐證相驗，全力協助家屬處理善後事宜。

空軍司令部昨天深夜表示，所屬台南基地陳姓下士於晚間8點25分，執行地面裝備拖動作業時，不慎從拖車掉落，遭後方電源車壓過，經單位緊急送台南市立醫院搶救。醫院說，陳被到醫院前已明顯死亡，頭部和身體變形，醫院仍搶救71分鐘宣告不治

空軍第一聯隊今天說，當時拖車拖電源車，陳姓下士坐在駕駛座後方摔下，被後方拖的電源車碾過。 空軍司令部已組專案小組調查。

台南空軍姓下士昨晚執行作業時不幸死亡，家屬今天上午由軍方人員陪同進入基地處理善後。記者黃宣翰／翻攝
台南空軍姓下士昨晚執行作業時不幸死亡，家屬今天上午由軍方人員陪同進入基地處理善後。記者黃宣翰／翻攝

空軍 台南 憲兵

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