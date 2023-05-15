影／高雄槍砲男才從地檢署走出 又被警逮藏2槍6彈送辦
刑事局中部打擊犯罪中心五隊近日展開肅槍專案，分別在4月、5月間，帶回持有槍支、子彈的莊姓、徐姓男子，查獲6把改造手槍、314發子彈，其中莊男因涉槍砲案，前往高雄橋頭地檢署開庭，警方前往搜索，發現莊車內、住處都各有一把改造手槍、子彈3發，都被警方依法送辦。
刑事局中打五隊專責肅槍，連日根據線報，分別在上月底、本月初，破獲2處改槍工廠，查獲6把改造手槍、314發子彈，其中嘉義縣徐姓男子（53歲）涉嫌持有4把改造手槍、子彈308發，而高雄市莊姓男子（25歲）曾任鐵工，則是持有2把改造手槍、子彈6發，都被警方循線查獲，一周內連續破獲2處改造槍砲工廠，刑事局中打將在今天上午10時說明查緝過程。
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