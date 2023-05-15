被嗆斷生計 7旬翁一刀刺死老友

73歲葉姓老翁殺死老友，警詢後被依殺人罪嫌移送地檢署。記者林昭彰／翻攝 七十三歲葉姓老翁在新北市五股觀音山區經營五金配件加工廠，原分租廠房給五十六歲陳姓好友，去年因陳常酒後鬧事鬧翻、將他趕走，雙方決裂。陳男多次到工廠吵鬧，前天又來嗆聲，兩人大打出手，葉一氣之下持水果刀刺進陳男胸口，一刀畢命。

警方調查，葉和死者算是同行，原本是相識多年老友，交情不錯。葉姓老翁前年在五股區凌雲路二段偏僻山區租賃鐵皮廠房做五金配件加工，將其中三分之一面積分租給陳男，二人在同一個廠房下分區工作、居住。

根據葉翁說法，陳男很愛喝酒，常酒後性情大變，酒醉就在工廠大吵大鬧，嚴重干擾他的生活作息和工作；去年他實在受不了，決定不再分租給陳，並將陳趕出工廠，二人從此撕破臉，陳男為此多次登門吵架，雙方結怨越來越深。

十三日下午五時許，陳男又騎機車到工廠找葉翁吵架，為了被趕出工廠一事大吵，接著大打出手，其他員工見狀企圖勸阻無效。陳男當場放狠話，揚言要讓葉生意做不下去，葉翁一怒之下，隨手拿起桌上水果尖刀刺進陳男胸口，抽出時刀身和刀柄分離成兩截。

陳男當場傷重倒地，目睹員工報案，轄區蘆洲警分局員警趕到，將呆在現場的葉翁當場逮捕，陳男經救護車緊急送醫，因命中要害不治。

葉姓老翁承認行凶，警方在地板拾獲水果刀刃，垃圾桶找到刀柄，依殺人罪嫌送辦，檢方訊後聲請羈押。