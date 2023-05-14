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影／俄羅斯帆船受損 今中午進台東成功漁港避風維修

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

俄羅斯籍「海洋集結者」號帆船，今中午行經蘭嶼外海，疑船桅索受損加上海象不佳，請求進台東成功漁港避風、更換桅索，台東海巡移民署專勤隊下午到漁港確認身分，船員則表示，更換桅索後即離港繼續北上。

據了解，這艘載3名俄羅斯船員的帆船，是從菲律賓出發一路北上，目的地是南韓，今天上午行經蘭嶼外海時，發現船桅索受損，船員原本有意進入蘭嶼漁港更換，但之後得知蘭嶼沒有相同船桅索，加上海象愈來愈不好，才決定進入成功漁港避風。

台東海巡及移民署專勤隊，目前已到漁港核對船員身分，帆船上的3名男性船員初步檢視健康良好，船員表示船桅索更換後就會離開，帆船確切入港原因、停舶時間，船員是否施上岸仍待海巡查驗確認。

俄羅斯籍「海洋集結者」號帆船，今中午疑回船桅索受損加上海象不佳，進台東成功漁港避風、更換桅索。記者卜敏正／攝影
俄羅斯籍「海洋集結者」號帆船，今中午疑回船桅索受損加上海象不佳，進台東成功漁港避風、更換桅索。記者卜敏正／攝影
俄羅斯籍「海洋集結者」號帆船，今中午疑回船桅索受損加上海象不佳，進台東成功漁港避風、更換桅索。記者卜敏正／攝影
俄羅斯籍「海洋集結者」號帆船，今中午疑回船桅索受損加上海象不佳，進台東成功漁港避風、更換桅索。記者卜敏正／攝影
俄羅斯籍「海洋集結者」號帆船，今中午疑回船桅索受損加上海象不佳，進台東成功漁港避風、更換桅索。記者卜敏正／攝影
俄羅斯籍「海洋集結者」號帆船，今中午疑回船桅索受損加上海象不佳，進台東成功漁港避風、更換桅索。記者卜敏正／攝影
俄羅斯籍「海洋集結者」號帆船，今中午疑回船桅索受損加上海象不佳，進台東成功漁港避風、更換桅索。記者卜敏正／攝影
俄羅斯籍「海洋集結者」號帆船，今中午疑回船桅索受損加上海象不佳，進台東成功漁港避風、更換桅索。記者卜敏正／攝影

移民署 海巡 俄羅斯 海象 台東

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