假冒財經專家登投資詐騙廣告 165官網增設檢舉下架平台
詐騙集團假冒財經專家等公眾人物，上網登廣告招收投資，收錢不出金；刑事局在165全民防騙網增設「檢舉詐騙廣告」，收到民眾檢舉後通報網路平台業者下架，減少被害。
詐團以財經專家、投資名嘴等公眾人物名義取信，在臉書、Google、YouTube登廣告，招攬投資股票、虛擬通貨、期貨、外匯、基金等，吸引加入LINE投資群組，初期小額出金誘使高額投資，再以洗碼量不足、繳交保證金、登入IP異常等拒絕出金。
刑事局在165全民防騙網（https://165.npa.gov.tw/）增設檢舉詐騙廣告平台，民眾發現詐騙廣告可前往填寫廣告網址及上傳截圖，刑事局收到檢舉後會儘速通報網路平台業者下架。
刑事局說，投資應透過金管會核准機構或公司，若發現網路廣告標榜免費教學投資、穩賺不賠，應向165全民防騙網檢舉，減少詐騙廣告傳播。
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