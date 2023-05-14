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影／三重納骨塔前聚賭被抄 11人歲數654歲跑也跑不快

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區碧華公園被檢舉有人賭博，警方昨天埋伏圍捕11名聚賭象棋的阿公、阿嬤，年齡總計654歲，其中有70歲阿嬤只帶300元試手氣，最「幼齒」的56歲男子身上竟帶超過10萬元，全場賭資高達33萬餘元，全依刑法聚眾賭博罪嫌移送偵辦。

碧華公園早年有1座納骨塔，後來整建成大廟「龍全宮」，主祀水流公，陪祀神農大帝、地藏王菩薩等，不再陰森。然而廟埕雨遮下方除了是附近居民銀髮族休閒活動場所，卻被檢舉有人聚賭。

三重警分局重陽派出所和偵查隊暗中蒐證，昨天下午2時許衝出逮捕11人，由於平均年紀頗大，被警察團團包圍，跑也跑不快又逃不掉，尷尬乖乖束手就擒。

他們其實很克難，只拿1快木板架在塑膠椅上當桌面，鋪設絨布面即可聚賭象棋「士九」，沒有莊家，每次4人對賭，旁邊圍觀者另行下注，有時候1局輸贏可能達到數萬元。現場查扣象棋1副、骰子7顆、賭資33萬900元，以公園賭博而言金額算是很大，由於現場沒有主持人、沒有抽頭，警詢後所有人均依刑法聚眾賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

11名銀髮族在三重碧華公園納骨塔前聚賭象棋被警方逮捕，員警拿他們的克難賭桌計算賭資，高達33萬餘元，以公園賭博來說，金額算是很高的。記者林昭彰／翻攝
11名銀髮族在三重碧華公園納骨塔前聚賭象棋被警方逮捕，員警拿他們的克難賭桌計算賭資，高達33萬餘元，以公園賭博來說，金額算是很高的。記者林昭彰／翻攝
1塊木板、1張絨面布、1副象棋、7顆骰子和塑膠碗，賭具很克難，賭資高達33萬餘元。記者林昭彰／翻攝
1塊木板、1張絨面布、1副象棋、7顆骰子和塑膠碗，賭具很克難，賭資高達33萬餘元。記者林昭彰／翻攝
三重警分局重陽派出所和偵查隊暗中蒐證，昨天下午2時許衝出逮捕在公園聚賭的11人。記者林昭彰／翻攝
三重警分局重陽派出所和偵查隊暗中蒐證，昨天下午2時許衝出逮捕在公園聚賭的11人。記者林昭彰／翻攝
警方昨天埋伏圍捕11名在公園聚賭象棋的阿公、阿嬤，年齡總計654歲。記者林昭彰／翻攝
警方昨天埋伏圍捕11名在公園聚賭象棋的阿公、阿嬤，年齡總計654歲。記者林昭彰／翻攝

賭博 阿嬤

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