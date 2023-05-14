影／三重納骨塔前聚賭被抄 11人歲數654歲跑也跑不快

新北市三重區碧華公園被檢舉有人賭博，警方昨天埋伏圍捕11名聚賭象棋的阿公、阿嬤，年齡總計654歲，其中有70歲阿嬤只帶300元試手氣，最「幼齒」的56歲男子身上竟帶超過10萬元，全場賭資高達33萬餘元，全依刑法聚眾賭博罪嫌移送偵辦。

碧華公園早年有1座納骨塔，後來整建成大廟「龍全宮」，主祀水流公，陪祀神農大帝、地藏王菩薩等，不再陰森。然而廟埕雨遮下方除了是附近居民銀髮族休閒活動場所，卻被檢舉有人聚賭。

三重警分局重陽派出所和偵查隊暗中蒐證，昨天下午2時許衝出逮捕11人，由於平均年紀頗大，被警察團團包圍，跑也跑不快又逃不掉，尷尬乖乖束手就擒。