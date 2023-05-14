聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／三重納骨塔前聚賭被抄 11人歲數654歲跑也跑不快
新北市三重區碧華公園被檢舉有人賭博，警方昨天埋伏圍捕11名聚賭象棋的阿公、阿嬤，年齡總計654歲，其中有70歲阿嬤只帶300元試手氣，最「幼齒」的56歲男子身上竟帶超過10萬元，全場賭資高達33萬餘元，全依刑法聚眾賭博罪嫌移送偵辦。
碧華公園早年有1座納骨塔，後來整建成大廟「龍全宮」，主祀水流公，陪祀神農大帝、地藏王菩薩等，不再陰森。然而廟埕雨遮下方除了是附近居民銀髮族休閒活動場所，卻被檢舉有人聚賭。
三重警分局重陽派出所和偵查隊暗中蒐證，昨天下午2時許衝出逮捕11人，由於平均年紀頗大，被警察團團包圍，跑也跑不快又逃不掉，尷尬乖乖束手就擒。
他們其實很克難，只拿1快木板架在塑膠椅上當桌面，鋪設絨布面即可聚賭象棋「士九」，沒有莊家，每次4人對賭，旁邊圍觀者另行下注，有時候1局輸贏可能達到數萬元。現場查扣象棋1副、骰子7顆、賭資33萬900元，以公園賭博而言金額算是很大，由於現場沒有主持人、沒有抽頭，警詢後所有人均依刑法聚眾賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言