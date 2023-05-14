買宵夜遭噴辣椒水、背中刀 警抓8人到案

前天深夜背部中刀的33歲陳姓男子，疑和吳姓少年曾有衝突糾紛，慘遭包圍攻擊，警方循線查獲，22歲持刀傷人的陳姓主嫌等4名成年人及吳姓等4名少年到案，全案依聚眾鬥毆、殺人未遂、傷害等罪嫌，移送士林地檢署、少年法庭。

警方今指出，全案共犯共計8人，犯案動機為吳姓少年日前和33歲陳姓被害發生口角衝突糾紛，疑遭人毆打，22歲陳姓主嫌疑義氣相挺替兄弟出頭，5月12日深夜涉嫌聚眾鬥毆，糾眾到陳男位在北市內湖區康寧路住家外巷弄埋伏，見目標陳男和朋友董男帶著宵夜返家，隨即上前攻擊。

警方調查，共犯19歲陳男朝陳、董噴辣椒水，主嫌陳男接著涉持刀刺傷陳男背部，背部受有約3至4公分穿刺傷，送醫後無大礙；另，涉在場助勢的19歲李男、20歲林男，及吳姓少年等4人，共計8人分別騎車逃離現場。

警方獲報後，調閱監視器循線追查鎖定犯嫌，分別派員前往雙北等地，13日中午查緝8人到案，起獲涉案刀械、辣椒水等證物，依持涉殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，分別移送士林地檢署、少年法庭。