影／騙母幫忙「買菸」卻買毒 台中不孝子陷害警抓人

台中市刑大在3月間追查一起販毒集團案件，發現張姓女子與毒販交易，循線追查張姓母子到案，但張女否認買毒，辯稱是兒子欠人錢，加上要買香菸，才拿3800元到車上與對方交易，不知道拿到兩包菸是毒品，張女兒子也承認欺騙母親，慚愧說「我是不孝子」，全案近日依法裁罰張男2萬元、講習6小時。

台中市刑大偵四隊在3月初追查一起販毒集團案件，發現張姓女子（49歲）疑與毒販約好，南區工學一街的一輛轎車內交易，經報請檢察官指揮後，持搜索票前往張女位於南區住處查緝，查獲張姓女子與其兒子（26歲）二人，現場查扣少量K他命（重0.9公克）、K盤等贓證物。

不過警詢時，張女否認購買毒品，辯稱，當天不知道車內是毒販，因而兒子有欠人錢、加上要買2包七星香菸，所以她才拿兒子給的3800元，替兒子到車內還對方錢，另外還拿了兩包香菸，不知道香菸內有藏毒品。

張女還說，原本兒子只有說幫忙買菸，但給她3800元時，她有質疑「買菸怎麼需要這麼多錢」，兒子才解釋因有欠人錢，她也沒有起疑。

張男則承認，欺騙母親幫忙跑腿買毒品，母親不知情，也慚愧直說「我是不孝子」。

經驗尿後，張男有毒品反應，因持有適量少於5公克，認定有持有、吸食K他命犯行，近日依違反毒品危害防制條例裁罰2萬元，另接受6小時毒品危害講習。

台中市刑大呼籲，持有或施用第三級毒品愷他命者，處罰2萬元至5萬元，接受6小時至8小時毒品危害講習，民眾切勿心存僥倖鋌而走險，警方亦將持續加強查緝各類毒品犯罪，全力打擊販毒集團，以淨化社會治安，提供市民安全宜居的生活環境。