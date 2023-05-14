快訊

陳建仁確診緊急取消行程 行政院：在家休養實施0+n

預防肌少症就要把肌肉練多 骨科醫詳解做什麼運動才能增肌

悠遊卡「嗶」沖繩半年僅賺幾千元 柯「了不起成就」挨轟打腫臉充胖子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／騙母幫忙「買菸」卻買毒 台中不孝子陷害警抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大在3月間追查一起販毒集團案件，發現張姓女子與毒販交易，循線追查張姓母子到案，但張女否認買毒，辯稱是兒子欠人錢，加上要買香菸，才拿3800元到車上與對方交易，不知道拿到兩包菸是毒品，張女兒子也承認欺騙母親，慚愧說「我是不孝子」，全案近日依法裁罰張男2萬元、講習6小時。

台中市刑大偵四隊在3月初追查一起販毒集團案件，發現張姓女子（49歲）疑與毒販約好，南區工學一街的一輛轎車內交易，經報請檢察官指揮後，持搜索票前往張女位於南區住處查緝，查獲張姓女子與其兒子（26歲）二人，現場查扣少量K他命（重0.9公克）、K盤等贓證物。

不過警詢時，張女否認購買毒品，辯稱，當天不知道車內是毒販，因而兒子有欠人錢、加上要買2包七星香菸，所以她才拿兒子給的3800元，替兒子到車內還對方錢，另外還拿了兩包香菸，不知道香菸內有藏毒品。

張女還說，原本兒子只有說幫忙買菸，但給她3800元時，她有質疑「買菸怎麼需要這麼多錢」，兒子才解釋因有欠人錢，她也沒有起疑。

張男則承認，欺騙母親幫忙跑腿買毒品，母親不知情，也慚愧直說「我是不孝子」。

經驗尿後，張男有毒品反應，因持有適量少於5公克，認定有持有、吸食K他命犯行，近日依違反毒品危害防制條例裁罰2萬元，另接受6小時毒品危害講習。

台中市刑大呼籲，持有或施用第三級毒品愷他命者，處罰2萬元至5萬元，接受6小時至8小時毒品危害講習，民眾切勿心存僥倖鋌而走險，警方亦將持續加強查緝各類毒品犯罪，全力打擊販毒集團，以淨化社會治安，提供市民安全宜居的生活環境。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台中市張姓男子欺騙母親，要母親替他跑腿買毒，過程被警方蒐證，警方循線抓人，當場查獲K他命、K盤等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子欺騙母親，要母親替他跑腿買毒，過程被警方蒐證，警方循線抓人，當場查獲K他命、K盤等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子欺騙母親，要母親替他跑腿買毒，過程被警方蒐證。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子欺騙母親，要母親替他跑腿買毒，過程被警方蒐證。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子欺騙母親，要母親替他跑腿買毒，過程被警方蒐證，警方搜索查扣少量K他命。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子欺騙母親，要母親替他跑腿買毒，過程被警方蒐證，警方搜索查扣少量K他命。記者陳宏睿／翻攝

毒品 兒子 台中市

延伸閱讀

男子騎機車闖紅燈、逃逸拒受檢 吃上8張罰單還查出藏毒

推出「包送包打」一條龍服務 中正一警溯源掃毒販

電影「門徒」翻版！ 販毒犯設毒品分裝廠 擁11塊海洛因磚

警臨檢黑幫據點…屋內K煙繚繞K粉放桌上 竟辯「我在抽菸」

相關新聞

信義區施工釀路塌「天坑」 晚間11點初步填補完成

北市信義區崇德街60巷華熊營造建築工地旁，5月13日下午3點多發生道路坍陷。台北市建管處表示，依法已勒令停工，現場要求基...

影／騙母幫忙「買菸」卻買毒 台中不孝子陷害警抓人

台中市刑大在3月間追查一起販毒集團案件，發現張姓女子與毒販交易，循線追查張姓母子到案，但張女否認買毒，辯稱是兒子欠人錢，...

im.B吸金案首腦人脈廣 明星檢察長獲邀宴

刑事局查獲im.B借貸平台「假債權、真吸金」詐騙案，檢警過濾搜索扣押物，赫然發現主嫌曾國緯人脈軌跡遍布檢警調高層，專案小...

陽光行動／逃學逃家若未拉回正軌 法界憂少年詐騙更惡化

少年加入詐團問題嚴重，司法院日前一場會議也針對少年加入詐團的問題討論，資深少年法庭法官指出，基本核心問題在：「逃學逃家的少年，如何找到辦法拉回正軌」，多位法界人士都指出，青少年詐騙犯罪若不積極處置，「會繼續惡化」。

陽光行動／黑幫操縱 少年車手、槍手增

少年犯罪近年來總案件數雖未見明顯增加，但全國青少年詐騙案件數卻有逐年增加趨勢，加上近來多起少年槍手事件，法界關注，許多少年案件的幕後藏鏡人就是黑幫；由於少年事件處理法新制七月將上路，對有觸法疑慮少年採「先行政後司法」

少年騙子逐年增多 少年犯罪詐欺占大宗

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看少年犯罪問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦