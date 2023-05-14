信義區建案施工釀路塌 北市：鄰房安全才可復工

中央社／ 台北14日電

北市建管處表示，信義區建案工地旁的崇德街巷弄13日發生道路坍塌下陷，下陷處已完成填補，工地則要繼續填砂灌漿，並已勒令停工，待附近地質及鄰房安全無虞才可復工。

台北市信義區嘉興街附近的新建案工地在13日下午疑因施工，導致崇德街60巷出現道路下陷，民宅前出現長15公尺、深3公尺坑洞。

台北市建築管理工程處新聞資料指出，崇德街60巷旁的建案工地發生道路坍陷，是因開挖地下室讓連續壁體滲水，造成地下水湧入，引發道路坍陷。

建管處表示，獲報後派員到場，指揮承造人緊急處置，要求工地外的道路下陷處進行灌漿回填，工地內採填砂灌水以平衡水壓，至13日晚間11時許，道路下陷處已初步填補完成，趨於穩定，接下來會持續監督工地內進行填砂灌漿。

建管處表示，發生道路坍塌後，已聯繫台北市土木技師公會及結構技師公會到場協助處置，並採取預防性疏散措施，包含崇德街60巷內的12號至24號，有5戶共11名住戶均安排至旅館住宿。

建管處指出，此建案工地已違反建築法，勒令停工並開罰新台幣18萬元，持續派員在現場指揮搶救，並要求工地負責人加強周遭鄰房安全觀測和提高觀測頻率，直到確認安全無虞。

建管處表示，此建案工地已依法要求停工，業者須確認週邊地質及鄰房安全無虞，並檢具改善計畫且經相關公會審查核可後，才能復工。

北市 建築 地下水

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