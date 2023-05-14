im.B吸金案首腦人脈廣 明星檢察長獲邀宴

不動產借貸媒合平台「im.B」遭爆吸金詐騙，刑事局3日逮捕負責人曾國緯共8人。記者廖炳棋／翻攝

刑事局查獲im.B借貸平台「假債權、真吸金」詐騙案，檢警過濾搜索扣押物，赫然發現主嫌曾國緯人脈軌跡遍布檢警調高層，專案小組掌握，曾男餐會結識的司法高官，包括剛派任的明星級檢察長、警政署前署長、調查局聯繫國會的高階官員、南部地區一名前襄閱主任檢察官，都是座上賓，這些司法人員得知曾男收押後，幾乎「人人自危」，深怕名單外流，變成與通緝犯吃飯卻未逮捕的話題人物。

曾國緯有四海幫背景，熟悉借力使力累積政、商、法界關係，人脈底蘊深厚，檢警追查發現，他常揪團辦餐會，部分地點在高檔日本料理餐廳。更令人訝異的是，曾男遭通緝八年期間，竟不斷與司法高官聯誼，且都是紅極一時的檢警調高層，其中還有此次獲法務部長蔡清祥新派任、宣稱擅長偵辦貪瀆、金融案件的檢察長。

據了解，曾國緯接觸的司法高官除明星檢察長外，也有常上媒體召開打詐記者會的前襄閱主任檢察官、曾調法務部檢察司辦事、現轉任律師者；三線四星的前警政署長、以反洗錢聞名的刑事局前高階警官、現任雙北地區分局長；調查局則有國會聯絡主管、還有榮獲十大傑出據點的台北市處組長、新北市處站主任、洗錢防制處退休官員。

回顧富商翁茂鍾弊案，有逾兩百名院檢警調高官捲入，到近期的「八八會館」案，引爆警大前校長陳檡文下台，這些種種跡象，都可看出現今司法人員與外界錯綜複雜的關係，如今im.B吸金案又扯出執法人員與通緝犯餐敘，讓司法威信再次掃地。

先前檢察長人事調動，才因政治力介入等紛爭，檢察體系內部對部長蔡清祥有不少反彈。有檢察官批評，蔡清祥當初選擇社會關係複雜的黃錦秋接掌警政署政風室主任，就曾在體系內引發不少議論，後來黃女捲入「八八會館」風波，就讓蔡清祥的用人遭質疑。

此次又新派擅長經營各方關係者出任檢察長，反而連續兩年入圍、辦案經驗豐富且資歷完整的林漢強等未獲青睞，更讓基層檢察官對部長用人「看關係」的質疑更深。傳有調查官投資一千三百萬，當多數投資人什麼都拿不到，調查官竟能優先償還八萬元月息，讓受害人質疑內情不單純；調查局已啟動內部調查。