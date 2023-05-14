聽新聞
test
0:00 / 0:00

im.B吸金案首腦人脈廣 明星檢察長獲邀宴

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

不動產借貸媒合平台「im.B」遭爆吸金詐騙，刑事局3日逮捕負責人曾國緯共8人。記者廖炳棋／翻攝
不動產借貸媒合平台「im.B」遭爆吸金詐騙，刑事局3日逮捕負責人曾國緯共8人。記者廖炳棋／翻攝

刑事局查獲im.B借貸平台「假債權、真吸金」詐騙案，檢警過濾搜索扣押物，赫然發現主嫌曾國緯人脈軌跡遍布檢警調高層，專案小組掌握，曾男餐會結識的司法高官，包括剛派任的明星級檢察長、警政署前署長、調查局聯繫國會的高階官員、南部地區一名前襄閱主任檢察官，都是座上賓，這些司法人員得知曾男收押後，幾乎「人人自危」，深怕名單外流，變成與通緝犯吃飯卻未逮捕的話題人物。

曾國緯有四海幫背景，熟悉借力使力累積政、商、法界關係，人脈底蘊深厚，檢警追查發現，他常揪團辦餐會，部分地點在高檔日本料理餐廳。更令人訝異的是，曾男遭通緝八年期間，竟不斷與司法高官聯誼，且都是紅極一時的檢警調高層，其中還有此次獲法務部長蔡清祥新派任、宣稱擅長偵辦貪瀆、金融案件的檢察長。

據了解，曾國緯接觸的司法高官除明星檢察長外，也有常上媒體召開打詐記者會的前襄閱主任檢察官、曾調法務部檢察司辦事、現轉任律師者；三線四星的前警政署長、以反洗錢聞名的刑事局前高階警官、現任雙北地區分局長；調查局則有國會聯絡主管、還有榮獲十大傑出據點的台北市處組長、新北市處站主任、洗錢防制處退休官員。

回顧富商翁茂鍾弊案，有逾兩百名院檢警調高官捲入，到近期的「八八會館」案，引爆警大前校長陳檡文下台，這些種種跡象，都可看出現今司法人員與外界錯綜複雜的關係，如今im.B吸金案又扯出執法人員與通緝犯餐敘，讓司法威信再次掃地。

先前檢察長人事調動，才因政治力介入等紛爭，檢察體系內部對部長蔡清祥有不少反彈。有檢察官批評，蔡清祥當初選擇社會關係複雜的黃錦秋接掌警政署政風室主任，就曾在體系內引發不少議論，後來黃女捲入「八八會館」風波，就讓蔡清祥的用人遭質疑。

此次又新派擅長經營各方關係者出任檢察長，反而連續兩年入圍、辦案經驗豐富且資歷完整的林漢強等未獲青睞，更讓基層檢察官對部長用人「看關係」的質疑更深。傳有調查官投資一千三百萬，當多數投資人什麼都拿不到，調查官竟能優先償還八萬元月息，讓受害人質疑內情不單純；調查局已啟動內部調查。

司法 蔡清祥 檢察官 詐騙

延伸閱讀

【重磅快評】NCC被打臉不多見？大小姐可能見怪不怪

NCC不換照給中天遭撤銷 蔡清祥：尊重法院判決

中天換照案NCC判敗訴 法務部長蔡清祥：這種情形確實不多見

「你不過是法務部長又不是法律！」 王鴻薇質疑蔡清祥執行廢死

相關新聞

信義區天坑二度坍塌！蔣萬安下令清查北市所有工地 這類遭特別關注

台北市信義區崇德街下午出現地層下陷，天坑長15公尺、寬3公尺、深度2至3公尺。台北市長蔣萬安晚間前往現場，

北市信義區天坑導致住戶一度受困 現已疏散完畢

台北市也出現天坑！今天下午15時許，台北市信義區崇德街60巷22號附近，一處新建工地旁的道路地層下陷，坑洞長15公尺、寬...

信義區崇德街也出現天坑 消防局布緊戒線疏散鄰近住戶

台北市也出現天坑！今天下午15時許，台北市信義區崇德街60巷22號附近，一處新建工地旁的道路地層下陷，坑洞長15公尺、寬...

政府勞務外包公司負責人疑捲款 前立委賴坤成：逾上億

國內2間專門承包中央政府機關勞務的外包公司，疑公司同一個負責人捲款而逃，前立委賴坤成昨臉書貼文「待誌大條了！」他今天說，...

3歲女童過馬路遭撞死 重傷母得知噩耗反應「勇敢」到令人心痛

台南市北區忠義路、成功路口，8日中午發生死亡車禍，一對母女走在斑馬線時，遭杜姓孕婦開車撞上，造成3歲女童亡、母重傷住院。當時女童父親尚未告訴仍重傷的妻子，女兒已經離世的消息，怕她承受不住打擊...

im.B吸金案首腦人脈廣 明星檢察長獲邀宴

刑事局查獲im.B借貸平台「假債權、真吸金」詐騙案，檢警過濾搜索扣押物，赫然發現主嫌曾國緯人脈軌跡遍布檢警調高層，專案小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦