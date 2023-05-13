男子騎機車闖紅燈、逃逸拒受檢 吃上8張罰單還查出藏毒

33歲劉姓男子騎機車在苗栗市闖紅燈，警方發現鳴笛，但他加速逃逸，途中還逆向行駛，員警考量沿路人車安全，保持距離在後尾隨蒐證，最後在後龍鎮一處巷內發現被棄置的機車，范姓女車主到案說明，才知男友惹禍，機車置物箱還發現一包安非他命。劉姓男子最近到案卻否認曾騎這輛機車，警方提出相關事證他才坦承，警方開出共4萬2100元的8張罰單，並扣駕照13個月及牌照1年，涉及毒品及公共危險罪部分將函送法辦。

縣警局交通隊員警4月中旬巡邏時，在苗栗市台6線與苗29線路口，發現1輛機車闖紅燈，且未依規定兩段式左轉，警方隨即鳴笛示意駕駛人暫停路旁接受稽查，但對方加速逃逸，途中任意驟然減速，試圖阻擋警車前進，在後龍高鐵五路、126縣道及豐富六街等路段甚至逆向行駛，警方考量來往人車安全，保持安全距離尾隨機車，最後在後龍一處巷內發現機車被棄於路中，引擎還發動著，但駕駛人及乘客已不見蹤影，員警將機車送往保管。

員警依機車牌照號碼通知車主范姓女子到案說明，表示機車借給男友，她與警方清點車內置物箱財物時，赫然發現一小包裝有安非他命的夾鍊袋。劉姓男子後來到案，但否認曾駕駛這輛機車，對車內藏放毒品也辯稱不知情。