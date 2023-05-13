男子騎機車闖紅燈、逃逸拒受檢 吃上8張罰單還查出藏毒
33歲劉姓男子騎機車在苗栗市闖紅燈，警方發現鳴笛，但他加速逃逸，途中還逆向行駛，員警考量沿路人車安全，保持距離在後尾隨蒐證，最後在後龍鎮一處巷內發現被棄置的機車，范姓女車主到案說明，才知男友惹禍，機車置物箱還發現一包安非他命。劉姓男子最近到案卻否認曾騎這輛機車，警方提出相關事證他才坦承，警方開出共4萬2100元的8張罰單，並扣駕照13個月及牌照1年，涉及毒品及公共危險罪部分將函送法辦。
縣警局交通隊員警4月中旬巡邏時，在苗栗市台6線與苗29線路口，發現1輛機車闖紅燈，且未依規定兩段式左轉，警方隨即鳴笛示意駕駛人暫停路旁接受稽查，但對方加速逃逸，途中任意驟然減速，試圖阻擋警車前進，在後龍高鐵五路、126縣道及豐富六街等路段甚至逆向行駛，警方考量來往人車安全，保持安全距離尾隨機車，最後在後龍一處巷內發現機車被棄於路中，引擎還發動著，但駕駛人及乘客已不見蹤影，員警將機車送往保管。
員警依機車牌照號碼通知車主范姓女子到案說明，表示機車借給男友，她與警方清點車內置物箱財物時，赫然發現一小包裝有安非他命的夾鍊袋。劉姓男子後來到案，但否認曾駕駛這輛機車，對車內藏放毒品也辯稱不知情。
警方調閱多處路口監視器影像，逐一比對行車紀錄器影像，將違規駕駛人戴的安全帽顏色款式、穿著衣物樣式等證據提出，劉姓男子觀看後，終於承認駕車違規行為，毒品也是他的。警方依法逕行舉發8張違規單，開罰4萬2100元罰鍰，此外還必須吊扣駕照13個月及牌照1年，劉姓男子涉嫌毒品、公共危險罪嫌部分將函送苗栗地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言