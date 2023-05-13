北市信義區疑建案施工釀15公尺坑洞 撤離16戶
台北市信義區一處建案旁的巷弄今天下午出現長15公尺、深3公尺的坑洞，市府表示，正在持續向坑洞灌漿、建案基地灌水，共撤離周遭16戶住戶，其餘住戶判斷沒有危險。
台北市信義區崇德街巷弄今天下午出現一個長15公尺、寬3公尺、深度3公尺的坑洞，道路緊鄰的建築基地當時正在施作連續壁工程，目前已停工並疏散鄰近住戶，副市長李四川、工務局長黃一平、都發局長王玉芬皆到場了解狀況。
王玉芬向中央社記者表示，坑洞正在持續灌漿，建築基地則用消防車灌水，讓內外壓力平衡，阻止繼續塌陷，何時才能確認沒有進一步危害則要持續觀察。
至於住戶部分，王玉芬說，已經撤離16戶，其中有10人需要安置，這些開銷都會由開發單位負責，其餘住戶雖由台北市結構技師公會判斷沒有危險，考量住戶仍會擔心，已請里長逐戶安撫。
談到事發過程，附近居民仍然餘悸猶存，鄭大哥說，他的姊姊大概下午2時50分的時候聽到「砰」的聲音，並看到門口出現一個小洞，就喊他出去看，洞在這個過程中越來越大，路上的腳踏車、摩托車等就跟著掉下去，「很可怕！」
鄭大哥表示，他住在這裡3年多了，旁邊的建案大概去年開始施工，剛開挖的時候路面有龜裂，建商就來補好，之後雖然在施工時住家總會感到地震、無法睡午覺，但也沒有什麼異狀。
黃先生則說，他住這裡20多年了，今天下午在外面散步，走過去時發現有一個小洞，這個洞後來持續陷下去，但他沒有聽到什麼聲音。
新竹縣竹北莊敬六街一處建案周邊日前才發生路基坍塌，導致一輛停放路邊的特斯拉轎車直接掉落。
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