快訊

多國學校讓母親節「轉型」 有人說體貼、有人嗆離譜

女神修修臉？王祖賢教佛門禮儀 網一看嘆「完了」嫌醫美過頭

台北市信義區「天坑」 蔣萬安：對北市工地全面清查

北市信義區疑建案施工釀15公尺坑洞 撤離16戶

中央社／ 台北13日電

台北市信義區一處新建大樓工地旁巷道突然塌陷，施工單位緊急灌漿回填，防止塌陷區域擴大。聯合報系記者林俊良／攝影
台北市信義區一處新建大樓工地旁巷道突然塌陷，施工單位緊急灌漿回填，防止塌陷區域擴大。聯合報系記者林俊良／攝影
北市信義區一處建案旁的巷弄今天下午出現長15公尺、深3公尺的坑洞，市府表示，正在持續向坑洞灌漿、建案基地灌水，共撤離周遭16戶住戶，其餘住戶判斷沒有危險。

台北市信義區崇德街巷弄今天下午出現一個長15公尺、寬3公尺、深度3公尺的坑洞，道路緊鄰的建築基地當時正在施作連續壁工程，目前已停工並疏散鄰近住戶，副市長李四川、工務局長黃一平、都發局長王玉芬皆到場了解狀況。

王玉芬向中央社記者表示，坑洞正在持續灌漿，建築基地則用消防車灌水，讓內外壓力平衡，阻止繼續塌陷，何時才能確認沒有進一步危害則要持續觀察。

至於住戶部分，王玉芬說，已經撤離16戶，其中有10人需要安置，這些開銷都會由開發單位負責，其餘住戶雖由台北市結構技師公會判斷沒有危險，考量住戶仍會擔心，已請里長逐戶安撫。

談到事發過程，附近居民仍然餘悸猶存，鄭大哥說，他的姊姊大概下午2時50分的時候聽到「砰」的聲音，並看到門口出現一個小洞，就喊他出去看，洞在這個過程中越來越大，路上的腳踏車、摩托車等就跟著掉下去，「很可怕！」

鄭大哥表示，他住在這裡3年多了，旁邊的建案大概去年開始施工，剛開挖的時候路面有龜裂，建商就來補好，之後雖然在施工時住家總會感到地震、無法睡午覺，但也沒有什麼異狀。

黃先生則說，他住這裡20多年了，今天下午在外面散步，走過去時發現有一個小洞，這個洞後來持續陷下去，但他沒有聽到什麼聲音。

新竹縣竹北莊敬六街一處建案周邊日前才發生路基坍塌，導致一輛停放路邊的特斯拉轎車直接掉落。

北市 建築 新竹 天坑 地層下陷

延伸閱讀

北市信義區驚見大天坑 市府：勒令停工開罰18萬元

影／信義區工地旁蹋陷緊急灌漿回填 住戶驚慌撤離

北市信義區天坑導致住戶一度受困 現已疏散完畢

北市信義區陷長15公尺深3公尺「天坑」 6單位急赴現場

相關新聞

台北市信義區「天坑」 蔣萬安：對北市工地全面清查

台北市信義區崇德街下午出現地層下陷，天坑長15公尺、寬3公尺、深度2至3公尺。台北市長蔣萬安晚間前往現場，

北市信義區天坑導致住戶一度受困 現已疏散完畢

台北市也出現天坑！今天下午15時許，台北市信義區崇德街60巷22號附近，一處新建工地旁的道路地層下陷，坑洞長15公尺、寬...

信義區崇德街也出現天坑 消防局布緊戒線疏散鄰近住戶

台北市也出現天坑！今天下午15時許，台北市信義區崇德街60巷22號附近，一處新建工地旁的道路地層下陷，坑洞長15公尺、寬...

政府勞務外包公司負責人疑捲款 前立委賴坤成：逾上億

國內2間專門承包中央政府機關勞務的外包公司，疑公司同一個負責人捲款而逃，前立委賴坤成昨臉書貼文「待誌大條了！」他今天說，...

3歲女童過馬路遭撞死 重傷母得知噩耗反應「勇敢」到令人心痛

台南市北區忠義路、成功路口，8日中午發生死亡車禍，一對母女走在斑馬線時，遭杜姓孕婦開車撞上，造成3歲女童亡、母重傷住院。當時女童父親尚未告訴仍重傷的妻子，女兒已經離世的消息，怕她承受不住打擊...

信義區工地旁塌出天坑 市府撤離住戶、緊急灌漿回填

•台北市也出現天坑。今天下午3時許，台北市信義區崇德街60巷22號附近一處新建工地旁的道路地層下陷，坑洞長15公尺、寬3公尺、深度2到3公尺，目視可看到機車、自行車陷落坑中，同時坑洞也波及一旁民宅地基，一度有部分住戶受困，消防局緊急到場，以爬梯方式救援住戶出來，無人受傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦