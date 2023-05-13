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推出「包送包打」一條龍服務 中正一警溯源掃毒販

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市中正一警分局日前查緝毒品案件，在新北市三重區查獲販售安非他命的林姓藥頭（35歲），警方發現，林姓藥頭為與其他藥頭競爭，推出包送包打服務，一般毒蟲施用安非他命是以玻璃球燃燒吸食，但林嫌以打針方式幫毒蟲走水路，警方訊後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

台北市中正一分局轄區一處醫院，日前發現拾得物送交警方，警方卻發現拾得物中有安非他命，追查後發現是沈姓毒蟲不慎遺失，警方查出安非他命是林嫌販售，日前在三重區逮人，現場查扣安非他命毒品9包、大麻2包、不法所得2萬6千元等。

警方查緝過程，發現林嫌除送毒到府外，因打針「走水路」施用毒品見效較快，推出「包送包打」服務，由他親自替毒蟲打針，毒蟲只要付錢，其餘服務他全包，堪稱服務一條龍，警方鎖定林嫌住處，日前持搜索票、拘票將林嫌逮捕歸案。

台北市警方逮捕林姓藥頭，他推出包送包打服務，以打針方式幫毒蟲走水路，警方訊後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕林姓藥頭，他推出包送包打服務，以打針方式幫毒蟲走水路，警方訊後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕林姓藥頭，他推出包送包打服務，以打針方式幫毒蟲走水路，警方訊後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕林姓藥頭，他推出包送包打服務，以打針方式幫毒蟲走水路，警方訊後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕林姓藥頭，他推出包送包打服務，以打針方式幫毒蟲走水路，警方訊後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕林姓藥頭，他推出包送包打服務，以打針方式幫毒蟲走水路，警方訊後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者廖炳棋/翻攝

毒品 藥頭

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