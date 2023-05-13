建築師被騙投資1529萬 警趁再給500萬時逮3嫌送辦
65歲蘇姓男子今年3月透過YouTube投資股票廣告，便加入詐團假投資網站，前後匯入1529萬投資卻未發現遭騙。這個月初詐團誆以他抽中股票要入金，但他帳戶內資金不夠需補差額為由，要求蘇男以面交交付500萬元，被害人覺得不對報警處理。警將計就計趁蘇男交付500萬當場逮捕王、吳、林3嫌，警詢後3嫌依詐欺罪嫌移送法辦。
據了解蘇姓男子（65歲）為一名建築師，今年3月他透過YouTube一則投資股票廣告，他好奇點入連結加入群組，對方代操投資股票包準獲利為由，騙得蘇男匯款投資，甚至還以假的投資網頁讓蘇男誤以為真有獲利，蘇男不知已掉落詐團陷阱，短短一個多月蘇男便陸續匯入1529萬8237元投資。
這個月初詐團向蘇誆騙抽中股票要入金，但他帳戶內資金不夠需再補差額，指示蘇男改以面交方式交付500萬元，蘇男覺得奇怪求助轄區警方。新莊警了解與蘇男討論後，決定將計就計誘出詐團車手。
這個月10日上午10時許，蘇男依約前往新北市新莊區立信ㄧ街一家超商店外，等著詐團出現交付500萬，便衣警附近埋伏，沒多久見19歲王姓男車手取款之際，衝前將人壓制逮捕，當場在王男身上搜扣犯案用手機2支、工作證8張及公司印章10個、收據1本。
警方隨後突破王男心防，在新莊區中誠街與中和街口逮捕吳男（20歲）、林男（21歲）兩名監控手（收水）搜扣手機2支，並在林男身上搜出0.25公克毒品K他命1包，一併帶回偵辦，警詢後將王、吳、林3男依詐欺罪嫌移送法辦；另林男持毒部分則依毒品罪嫌送辦裁處。
新莊警分局長周振安表示，新莊警分局今年迄今已查獲車手54人，攔阻金額4016萬4170元。呼籲民眾，詐騙集團常透過網路大量發送宣稱可短期致富、高報酬等詐騙訊息，一旦民眾匯款投資，資金往往有去無回，因此千萬不可輕信來路不明的網路投資，應透過政府立案的金融機構及合法管道投資以免受騙。
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