3歲女童過馬路遭撞死 重傷母得知噩耗反應「勇敢」到令人心痛

台南忠義路與成功路口前天發生死亡車禍，3歲女童遭左轉車輛輾斃，民眾在分隔島上放鮮花、玩偶等物品追思。記者林伯驊／攝影

台南市北區忠義路、成功路口，8日中午發生死亡車禍，一對母女走在斑馬線時，遭杜姓孕婦開車撞上，造成3歲女童亡、母重傷住院。當時女童父親尚未告訴仍重傷的妻子，女兒已經離世的消息，怕她承受不住打擊，事隔多日，女童父親告知妻子女兒的死訊，她的反應也讓不少網友心疼不已！

臉書粉專「女人大律師李怡貞」在得知此事件後，希望能給予這家人幫助，原先都沒有取得聯繫，直到昨（12）日女童的父親余爸爸在李律師的臉書粉專留言，他表示妻子已得知「女兒不在」的消息，妻子難過、哭泣都不在話下，但很慶幸地是沒有太歇斯底里的反應，「我太太真的很勇敢，比我這個爸爸還勇敢，女兒是她痛了3個晚上才生下來了，她比誰都愛女兒」。

余爸爸也希望藉由李律師的臉書版面對社會大眾說些話，他對於妻女發生車禍意外受到社會關注深感抱歉，盼女兒的犧牲、太太承受的痛，能喚醒國人更有禮讓行人的同理心，也呼籲大眾別再到事發地點擺放鮮花糖果，避免造成當地的困擾，把愛心、資源送給更需要的人，或者是送到台南市立殯儀館地下一樓豎靈區42號愛女的靈堂比較安全，日後他會把物資轉贈給更需要的孩子或民眾。

網友看到後紛紛留言「莫名很心痛，謝謝李律仗義」、「好難過，這麼善良的一家人，遇到這樣的難關」、「媽媽一定是最痛的，但希望小妹妹的爸媽，能好好照顧自己」、「堅強的父母」、「要為這一家人，包括已經去當天使的小妹妹獻上最深的祝福」、「每天帶我兩歲的女兒出門也是各種謹慎小心，真心希望這樣的事情真的不要再發生了」。