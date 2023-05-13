台中男朝兄弟各轟1槍 投案稱想教訓仍被依殺人未遂起訴

台中黃姓男子不滿陳姓兄弟跟他借錢被拒，還砸爛他家冷氣、門窗，又將他痛毆成傷，約2人出面談判並攜帶手槍要報復，一見面就接連朝兄弟各開1槍，打穿哥哥骨盆、弟弟右腳，幸未集中要害，黃投案落網辯稱只想教訓他們，檢方不採信依殺人未遂、槍砲等罪嫌起訴他。

檢警調查，黃男（46歲）因陳姓兄弟跟他借錢不成就痛毆成傷還毀損家中物品，黃對2人懷恨在心，今年1月13日雙方就約在后里區甲后路1間超商談判，當晚10點多黃帶著1把非制式手槍、6顆子彈到場。

結果黃男到場見陳兄就一言不合，隨即拔槍朝他轟了1槍，對方當場中彈造成骨盆骨折、膀胱損傷，左髖部有開放性傷口，陳弟在車上等待突聽見槍擊聲要下車查看，結果被黃男發現他在對面，又朝陳弟開了1槍，造成他右腳開放性傷口、骨折。

所幸黃陳姓兄弟均未被擊中要害保住性命，警方獲報到場見2人中彈倒地，並尋得2顆子彈、彈殼，黃男則在隔天14日凌晨，主動帶著手槍到大甲火車站前向警方投案，被依殺人未遂罪收押。

檢方訊時，黃男坦承對陳姓兄弟開槍，但矢口否認有殺人未遂犯意，辯稱只是要拿槍教訓、警告他們，自己都是往地上擊發，未對他們身上開，沒有要殺人的意思。