黃明昭說明最新掃黑成果 逮390涉黑槍毒詐嫌犯
警政署長黃明昭今天下午帶領刑事局長李西河等人，宣布最新掃黑成果，4月26日起至5月5日，第三波掃黑行動共執行治平專案65件、犯嫌390人，掃蕩幫派經常活動處所計3624處，查獲各式槍械63枝、不法金流達1564萬餘元，包括竹聯幫旭仁會、弘仁會、明仁會、天道盟正義會等幫派，都在此波行動被查獲到案。
黃明昭說，去年10月起推動「掃黑專責隊」制度，今年5月4日召開「區域聯防會議」，藉由情資整合、區域聯防、中央支援地方及偵辦同仁激勵措施等作為，深化打擊犯罪力度。
這次打擊竹聯幫「旭仁會」案件，就是由刑事局偵查第二大隊結合各台北市、新北市、嘉義縣市、南投縣等掃黑專責隊長期偵蒐，將會長等重要幹部成員繩之以法。
黃明昭指出，立法院已三讀通過組織犯罪防制條例修正案，新增「明仁會條款」，處罰黑幫囂張舉辦公開活動等行為，只要符合相關構成要件，警政署將聯合各地檢署依法究辦，不容黑道危害社會治安；另外針對少年加入幫派，將強力查緝動員吸收少年分子。
刑事局偵二大隊發現旭仁會陳姓會長夥同幹部、小弟，以跟蹤、騷擾威脅及妨害自由等暴力手段對多名被害人從事討債及恐嚇取財，2020年，陳嫌介入營造公司的少東在外數千萬元欠款，到公司拉白布條抗議、潑灑穢物及電話恐嚇，遭警方陸續拘提25人到案，全案依組織罪嫌移送台北地檢署偵辦。
弘仁會許姓組長等10人組成詐欺車手集團，在台南市中西區一帶經營餐酒館，掩護成員交收贓款，對外以弘仁會名義招募成員，要求提供帳戶做為轉帳洗錢所用，與詐騙集團配合，並指揮車手提領贓款，警方拘提許嫌等人，依詐欺、洗錢及組織罪嫌移送台南地檢署偵辦。
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