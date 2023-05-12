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槍砲犯拒捕撞警棄車逃亡 屏警連開21槍波及商家依法補償

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東基督教醫院附近昨晚7點半左右驚傳槍擊案，警方圍捕涉及槍砲案件嫌犯時，遭拒捕林男加速衝撞，開21槍制止仍逃逸，周邊商家受到驚嚇，憶起心有餘悸，附近遭流彈波及的超商待當晚採證後，已將破碎的玻璃移除釘上木板，修繕金費依警械使用事件補償辦法辦理，警方現調閱案發周邊監視器、詢問目擊證人，掌握犯嫌蹤跡全面追捕中。

警方指出，昨晚掌握涉及槍砲嫌犯林男的行蹤，於7點半左右在屏東市華山街與華二街口圍捕時，遭拒捕林男開車衝撞後逃逸，警方隨即開21槍回擊，附近超商遭流彈波及玻璃碎裂，幸無人受傷，逃亡嫌犯開車衝進附近死巷後棄車徒步逃離，過程中在屏基大門路口大連路與莊敬街遺落1支非制式手槍及數發子彈。

周邊店家表示，昨晚聽到槍聲大作，本以為是鞭炮聲，探頭查看驚見大批警力持槍朝一部車輛射擊，趕緊躲回店內，等一陣子再外出，發現超商玻璃出現彈孔，且當時店內有客人，幸好沒有傷及無辜，回想起來仍會害怕，趕緊去附近廟宇拿平安餐回來吃，壓壓驚。

警方表示，針對店面玻璃碎裂的超商，將依照警械使用事件補償辦法補償財務損失，現已查扣犯嫌逃逸車輛進行相關鑑識採證作業，擴大追緝中。

屏東縣昨晚發生槍擊案，警方開21槍制止逃逸嫌犯，流彈波及附近商家造成玻璃碎裂，現已移除釘上木板，後續依法補償。記者張已亷／攝影
屏東縣昨晚發生槍擊案，警方開21槍制止逃逸嫌犯，流彈波及附近商家造成玻璃碎裂，現已移除釘上木板，後續依法補償。記者張已亷／攝影
屏東縣昨晚發生槍擊案，警方開21槍制止逃逸嫌犯，流彈波及附近商家造成玻璃碎裂，現已移除釘上木板，後續依法補償。記者張已亷／攝影
屏東縣昨晚發生槍擊案，警方開21槍制止逃逸嫌犯，流彈波及附近商家造成玻璃碎裂，現已移除釘上木板，後續依法補償。記者張已亷／攝影
屏東縣昨晚發生槍擊案，警方開21槍制止逃逸嫌犯，流彈波及附近商家造成玻璃碎裂，現已移除釘上木板，後續依法補償。記者張已亷／攝影
屏東縣昨晚發生槍擊案，警方開21槍制止逃逸嫌犯，流彈波及附近商家造成玻璃碎裂，現已移除釘上木板，後續依法補償。記者張已亷／攝影
屏東縣槍砲犯拒捕撞警棄車逃亡，警方開21槍制止，現已查扣犯嫌逃逸車輛，進行相關鑑識採證作業，擴大追緝中。圖／屏東警分局提供
屏東縣槍砲犯拒捕撞警棄車逃亡，警方開21槍制止，現已查扣犯嫌逃逸車輛，進行相關鑑識採證作業，擴大追緝中。圖／屏東警分局提供

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