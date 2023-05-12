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影／南投警攔轎車遭追撞 街頭飛車5公里逮捕毒犯

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

警匪街頭駕車追逐，昨天深夜在南投市上演。南投警分局攔截一輛註銷車牌的藍色轎車，駕車陳姓男子加速逃逸，並數度衝撞警車，員警奮勇超前攔截，警方飛車追逐5公里攔下陳男，並起出毒品吸食器、偽造車牌，警車車門傷痕累累，回想驚險過程，員警心有餘悸。

南投派出所警員周亮瑋、陳韋佐昨天晚間22時30分，在南投市復興路上發現一輛註銷車牌的藍色轎車，正準備上前盤查，陳姓男子（38歲）見警車接近，竟立即迅速開車撞向警車並逃逸，兩名員警見狀立即加速追捕，並通報線上其他警力攔截。

兩車沿著復興路轉到中興路，高速在路上追逐將近公里，陳姓男子意圖脫逃，竟轉方向盤直接衝撞警車，讓周亮瑋、陳韋佐也嚇一跳，更激起決心，穩穩控制方向盤，同時加速超車，頂住遭衝撞的壓力，超前攔下藍色轎車。

經警方盤查後果然在陳嫌所駕車內起出毒品吸食器、偽造車牌等物品，圍捕過程中造成巡邏車及嫌犯車輛損壞，周亮瑋兩人看到警車右側兩扇車門刮損變形，心有餘悸。

警方訊後，依涉嫌偽造特種文書、毒品危害防制條例、妨害公務罪偵辦，另陳嫌及其車輛是否涉及其他案件，警方將深入追查。

南投警分局員警昨晚攔截無照車輛，遭陳姓男子駕車衝撞，警車兩扇車門刮傷受損。圖／南投警分局提供
南投警分局員警昨晚攔截無照車輛，遭陳姓男子駕車衝撞，警車兩扇車門刮傷受損。圖／南投警分局提供
警方在陳姓男子車上起出四面變造車牌，訊後依偽造文書移送法辦。圖／南投警分局提供
警方在陳姓男子車上起出四面變造車牌，訊後依偽造文書移送法辦。圖／南投警分局提供

南投 毒品 妨害公務

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