電影「門徒」翻版！ 販毒犯設毒品分裝廠 擁11塊海洛因磚

高雄檢警溯源追查販毒案近2年，發現涉販毒案通緝中的余姓男子，與國小同學楊姓男子涉嫌設立毒品分裝廠，宛如電影「門徒」翻版。檢警攻堅，赫然「金三角」走私入境的原裝高純度海洛因，和已被稀釋製的海洛因磚，共11塊，重達近5公斤。

橋頭地檢署檢察官鍾岳璁在2021年7月，指揮高雄警方，在高雄市左營區，查獲顏姓男子與張姓女友持有5塊海洛因磚等毒品，便展開長期溯源毒，後來查驗海洛因磚時，發現可疑指紋，才確認除了顏、張以外，還另有人曾摸過其中1塊海洛因磚。

橋頭地檢署主任檢察官李廷輝、檢察官鍾岳璁溯源查緝毒品，指揮高雄市警局比對出有枚指紋是余姓男子（33歲）的指紋，如獲至寶，發現余姓男子涉販毒案，經雲林地方法院判刑10年6月確定，一直未到案執行，2020年經雲林地檢署發布通緝，全面追查余的下落。

今年5月初警方查出余返回高雄左營，5月3日，檢方立即指揮高雄市刑警大隊偵七隊、左營、旗山2警分局等單位，趕赴在高雄市左營區和光街某公寓，在公寓1樓楊姓男子（32歲）的住處，逮捕余、楊2人，發現他們把住處當成毒品分裝工廠。

檢警在屋內查扣「雙獅地球牌」高純度海洛因磚、散裝海洛因，總重4617公克，另有11包安非他命，以及攪拌機、壓模機、封膜機、電鑽台、電子磅秤等毒品分裝器具。其中有2塊海洛因磚，還是自滇緬邊境的「金三角」原裝走私的包裝。

據了解，余、楊模仿電影「門徒」情節，取得原裝海洛因磚後，將每塊高純度的海洛因磚，重375公克，另研磨、稀釋、加料，再加工利用壓模機製成10塊海洛因磚，另以「雙獅地球牌」、「一帆風順」的外包裝，涉嫌販賣給下游毒販。檢警仍繼續追查毒品走私來源及下游毒販。