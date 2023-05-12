亡命雙槍毒鴛鴦流竄雲林 遇警追捕竟試圖衝撞警車

雲林縣傳出有亡命雙槍毒鴛鴦流竄，雲林縣虎尾警分局接獲線報，陳姓男子經常攜槍在縣內交易毒品，且常與李姓女友共同出沒，警方追蹤多日，掌握陳男位於大埤的租屋處，日前與斗南警分局合力逮捕這對亡命毒鴛鴦，陳男在過程中企圖衝撞偵防車，所幸沒有警員受傷。

虎尾警分局偵查隊長郭建宏說，接獲線報得知陳姓男子經常攜槍在轄區交易毒品，陳男與女友居無定所，四處流竄，經多日佈線、掌握其使用車輛後，旋即報請雲林地檢署檢察官葉喬鈞指揮偵辦。

警方掌握陳嫌與女友外出時機，跟追至大埤鄉時，通知斗南分局同仁合力查緝，經地形分析研判後，立即決定在其租屋處巷口前後包抄、分進夾擊，終將企圖衝撞偵防車的亡命鴛鴦緝獲到案。

警方在陳男車內起獲改造手槍2把、子彈39顆、彈頭7顆、彈殼15顆、底火皿1包、槍管6支、毒品海洛因21包毛重10.43公克、安非他命11包毛重28.6公克、智慧型手機5支、現金12萬3100元等證物。

將陳男帶回租屋處，赫然發現屋內宛如小型兵工廠，有大量改造手槍的工具，切台1台、電鑽1組、車床1臺、裁切器1組、改槍工具1批及海洛因的壓模器3組等改造工具。