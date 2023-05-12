亡命雙槍毒鴛鴦流竄雲林 遇警追捕竟試圖衝撞警車
雲林縣傳出有亡命雙槍毒鴛鴦流竄，雲林縣虎尾警分局接獲線報，陳姓男子經常攜槍在縣內交易毒品，且常與李姓女友共同出沒，警方追蹤多日，掌握陳男位於大埤的租屋處，日前與斗南警分局合力逮捕這對亡命毒鴛鴦，陳男在過程中企圖衝撞偵防車，所幸沒有警員受傷。
虎尾警分局偵查隊長郭建宏說，接獲線報得知陳姓男子經常攜槍在轄區交易毒品，陳男與女友居無定所，四處流竄，經多日佈線、掌握其使用車輛後，旋即報請雲林地檢署檢察官葉喬鈞指揮偵辦。
警方掌握陳嫌與女友外出時機，跟追至大埤鄉時，通知斗南分局同仁合力查緝，經地形分析研判後，立即決定在其租屋處巷口前後包抄、分進夾擊，終將企圖衝撞偵防車的亡命鴛鴦緝獲到案。
警方在陳男車內起獲改造手槍2把、子彈39顆、彈頭7顆、彈殼15顆、底火皿1包、槍管6支、毒品海洛因21包毛重10.43公克、安非他命11包毛重28.6公克、智慧型手機5支、現金12萬3100元等證物。
將陳男帶回租屋處，赫然發現屋內宛如小型兵工廠，有大量改造手槍的工具，切台1台、電鑽1組、車床1臺、裁切器1組、改槍工具1批及海洛因的壓模器3組等改造工具。
陳男坦言有改造手槍、吸毒，否認販毒，警方持續追查，其女友也坦承有吸毒事實，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條移請雲林地方檢察署偵辦，並經雲林地方法院法官裁定羈押。
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