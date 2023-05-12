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警臨檢黑幫據點…屋內K煙繚繞K粉放桌上 竟辯「我在抽菸」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北警方日前偵辦一件擄人案，溯源攻堅瓦解天道盟天蘆會位於新北市蘆洲區幫派據點。10日下午蘆洲警方再度前往臨檢，入內一看滿屋子煙霧繚繞K味刺鼻，現場一名21歲張姓男子見警鬼扯「我在抽菸」連同桌上查扣毒品K他命一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌函送裁處。

據了解，位於新北市蘆洲區長興路一處天道盟天蘆會幫派據點，日前被新北刑大瓦解。針對這處幫派據點，蘆洲警方三不五時派員前往臨檢，這個月10日下午5時許再度派員前往臨檢，沒想到警方入內一看赫見整間屋子煙霧裊裊，還有刺鼻K味撲鼻而來，往桌上一看則大剌剌的擺著一包毒品K他命及K盤、吸食器。

現場21歲張姓男子，一手叼著菸坐在沙發見警問「你們要幹嘛？」警方表明來意「來臨檢啊！只有你一個人嗎？」並詢問張男「你一個人在拉K喔」張男鬼辯「我在抽菸」警斥回「就一包（毒品K他命、毛重1.76公克）在這裡，還說在抽菸」，連同毒品、吸食器一併帶回偵辦。偵詢時張男坦承持有、吸食毒品K他命，警詢後依違反毒品危害防制條例函送張男裁處。

蘆洲警分表示，從5月1日至今自行舉辦掃黑專案臨檢勤務，針對轄內幫派成員易聚集處所、當鋪業、棋牌社、旅宿業、直播間等處所，每日以不定時、不定點、不限次數方式臨檢，期間出勤計246名警力並臨檢處所225次。這此在10日當天下午5時許，又在天道盟天蘆會聚集地點查獲一名男子吸食毒品，除依法將他送辦裁處外，將持續針對黑幫聚集場加強臨檢查察，以杜絕不法情事發生。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蘆洲警方臨檢轄內幫派據點，當場查獲張男吸食K他命，帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方臨檢轄內幫派據點，當場查獲張男吸食K他命，帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方臨檢轄內幫派據點，當場查獲張男吸食K他命，帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方臨檢轄內幫派據點，當場查獲張男吸食K他命，帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方臨檢轄內幫派據點，當場查獲張男吸食K他命，帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方臨檢轄內幫派據點，當場查獲張男吸食K他命，帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方臨檢轄內幫派據點，當場查獲張男吸食K他命，帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方臨檢轄內幫派據點，當場查獲張男吸食K他命，帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方臨檢轄內幫派據點，當場查獲張男吸食K他命，帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方臨檢轄內幫派據點，當場查獲張男吸食K他命，帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方臨檢轄內幫派據點，當場查獲張男吸食K他命，帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方臨檢轄內幫派據點，當場查獲張男吸食K他命，帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方臨檢轄內幫派據點，當場查獲張男吸食K他命，帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方臨檢轄內幫派據點，當場查獲張男吸食K他命，帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

臨檢 毒品

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