健美肌肉戰警3月削肉18公斤 防搶演練霸氣大外割壓制

30歲外表白淨斯文的警員張廷緯熱愛健身，參加健美比賽，3個月削肉18公斤，化身肌肉猛男戰警。圖／台中市警察局豐原分局提供

台中市豐原警分局翁子所警員張廷緯熱愛健身，值勤生活日夜顛倒，為了參加健美比賽，3個月內嚴格控制飲食，削肉18公斤，宛如真人版肌肉戰警。張前天參與分局防搶演練，運用結實肌肉優勢對歹徒進行大外割，霸氣壓制，讓現場豐原區農會朴子辦事處員工嘖嘖稱「厲害」。

30歲外表白淨斯文的張廷緯，其實是個健身猛男，鍛鍊健身已3年多，值得一提的是，張員在今年上半年，為了參加「台灣自然健美國際邀請公開賽」，在外勤警察日夜輪班的作息中，仍撥出時間鍛鍊，嚴格落實飲食控制，從體重82公斤降到64公斤，3個月內足足削肉18公斤，化身肌肉猛男戰警。

張廷緯雖然未獲獎，但結實身形與警職形象深得人心，而張已婚育有子女，令想介紹對象的長輩惋惜。前天，豐原警分局在豐原區農會朴子辦事處進行防搶演練，張廷緯大展長才，以優勢肌肉爆發力，以柔道大外割絕技迅速將飾演歹徒男子壓制、上銬、逮捕，展現精實的警技。

豐原分局分局長劉其賢表示，除了年節等重要節日以外，警方利用各項機會，協助銀行、農會等辦理反詐、防搶演練，強化夥伴關係，提升犯罪防衛意識，降低犯罪發生，此外，外勤員警日夜不懈守護民眾生命、財產安全，鼓勵同仁在勤務之餘仍能鍛鍊體能，有強健的體魄，才能在警職工作上有更好的表現。

30歲外表白淨斯文的警員張廷緯熱愛健身，參加健美比賽，3個月削肉18公斤，化身肌肉猛男戰警。圖／台中市警察局豐原分局提供