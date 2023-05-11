槍砲犯拒捕還衝撞警 屏警開近20槍回擊 超商遭流彈波及

台南市於8日上午發生一起死亡車禍，一對母女在綠燈穿越斑馬線時被後方左轉的休旅車撞上，媽媽被捲入車底，女童則是當場倒臥在血泊中。年僅3歲的女童在送醫後宣告不治，媽媽則仍在加護病房觀察中。事後肇事者表示是

2023-05-11 15:23