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槍砲犯拒捕還衝撞警 屏警開近20槍回擊 超商遭流彈波及

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東基督教醫院附近11日晚間驚傳槍擊案，屏東警分局鎖定涉及槍砲案件的林姓男子行蹤，上前攔查圍捕，林男拒捕開車衝撞警方逃逸，警方隨即開近20槍回擊，附近超商遭流彈波及玻璃碎裂，現場幸無人受傷，警方偵防車車頭遭撞毀，嫌犯之後開車衝進附近死巷後，棄車徒步逃離，全案偵辦中。

屏東警分局指出，11日晚間7點半，屏東市華山街與華二街口，圍捕涉及槍砲案件的林姓男子，林男拒捕衝撞警方偵防車，偵防車車頭毀損，警方現場開約20槍回擊，附近超商遭流彈波及，玻璃碎裂，現場拉起封鎖線。

嫌犯開車逃離時，在屏基大門路口大連路與莊敬街時掉落一把槍枝。由於警方連開近20槍，嫌犯駕駛黑色汽車，彈痕累累，前輪打到破胎，約半小時後，嫌犯駕車衝進附近豐榮街死巷內，撞破住戶雨水管線。

車上兩人下車逃逸，還一度跟住戶說「歹勢，車子壞掉了」，逃離現場。警方隨後趕到，查扣涉案黑色汽車，全案擴大偵辦。超商遭流彈波及，造成玻璃碎裂，屏東警分局表示，將會協助超商後續修復。

屏基大門路口掉落一把槍枝，警方追查發現是嫌犯逃竄過程中掉落的。圖／小鎮資訊提供
屏基大門路口掉落一把槍枝，警方追查發現是嫌犯逃竄過程中掉落的。圖／小鎮資訊提供
嫌犯駕駛黑色汽車衝進附近死巷後，棄車徒步逃逸。圖／讀者提供
嫌犯駕駛黑色汽車衝進附近死巷後，棄車徒步逃逸。圖／讀者提供
屏基附近的一家超商遭流彈波及，玻璃碎裂，現場拉起封鎖線。圖／讀者提供
屏基附近的一家超商遭流彈波及，玻璃碎裂，現場拉起封鎖線。圖／讀者提供

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