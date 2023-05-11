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屏東警圍捕槍砲犯遭衝撞拒捕 警開槍回擊嫌犯開到死巷棄車逃
今晚間7點半，屏東基督教醫院附近，屏東警分局偵查隊圍捕槍砲嫌犯林男，林男駕車未停下來還企圖衝撞員警，警方現場隨即開槍回擊，汽車逃竄後約半小時，林男駕車衝進附近死巷，車上兩人隨即棄車逃逸，警方持續追捕中。
警方開槍回擊後，附近超商遭流彈波及，超商玻璃有彈孔、玻璃碎裂。屏基大門路口，大連路、莊敬街口現場掉落槍枝，警追查，掉落槍枝是嫌犯的，現場擺放三角錐。
晚間約8點半，拒捕黑色汽車衝撞到附近豐榮街死巷，撞上住家，砰的一聲，附近居民聞聲，車上兩名年輕男子還很客氣說「歹勢，我車子壞掉了」，隨即棄車逃逸，一人疑有受傷，捧著腹部逃離現場。
警方現場查扣涉案黑色汽車，黑色汽車彈痕累累，前輪胎被打到破胎，涉案車輛已拖離現場，全案持續偵辦。
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