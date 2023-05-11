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毒品通緝犯企圖倒車拒捕 北投警連開7槍壓制逮人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

曾姓毒品通緝犯涉嫌在雙北地區販毒，且隨身攜有槍械，準備遭查緝時駁火逃亡。台北市警北投分局掌握其行蹤，本月9日在新北土城以車夾擊，曾男企圖倒車撞車，警方對空鳴3槍、射擊輪胎4槍嚇阻，共開7槍，強行拉下曾男壓制逮捕，並查獲海洛因等各式毒品，全案依法送辦後，曾男已從台北看守所轉往新店勒戒所。

北投分局日前掌握情資，曾男遭台北地檢署通緝為毒品通緝犯，涉嫌攜帶槍械販毒，遇到危險或查緝時可能隨時駁火逃亡，專案小組追查，曾男出沒在新北土城區，5月9日埋伏土城中華路，趁曾男開車在狹小巷道等紅燈，以車輛上前夾擊緝捕，喝令下車。

不料曾嫌反抗不願下車，並倒車欲衝撞員警車輛，警方舉槍包圍曾男車輛，接著對空鳴3槍、射擊輪胎4槍，並大喊「趴下、趴下、不要動」，強行將曾男拉出車外制伏逮捕。

現場無人受傷、沒有車損，車上沒有查獲槍，但起獲海洛因2包（毛重2.4公克）安非他命1包（毛重0.9公克）、鼠尾草1包（毛重274公克）分裝袋、磅秤及棍棒1支、辣椒水1瓶等違禁物。

警詢後將曾男解送北檢歸案，轉往新店勒戒所，毒品案移送新北地檢署偵辦。

警方查扣曾男犯案工具。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣曾男犯案工具。記者蕭雅娟／翻攝
毒品通緝犯企圖倒車撞警查，北投警開7槍嚇阻，強行壓制逮捕。記者蕭雅娟／翻攝
毒品通緝犯企圖倒車撞警查，北投警開7槍嚇阻，強行壓制逮捕。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣曾男車上的各式毒品。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣曾男車上的各式毒品。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 通緝 新北

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