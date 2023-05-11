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最高法院資源少 院長吳燦：司法院不要斤斤計較

中央社／ 台北11日電

最高法院院長吳燦將於5月31日退休，今天向媒體表示，最高法院的資源很少，資源都在司法院手上，並希望司法院正視最高法院的困境，對於法官員額的增補，不要斤斤計較。

最高法院今天舉行記者會，吳燦指出，擔任最高法院院長3年2個月，點點滴滴在心頭，最高法院從全台湧入的案件量源源不絕，但是法官的資源很少，資源都在司法院手上，當初他接任院長一職，就如同一隻誤入叢林的老白兔。

吳燦說，法官是賣肝的工作，他上任後為清理積案，於110年1月1日起廢除限量分案，減少法官工作量，也希望司法院正視最高法院困境，就法官員額的增補，不要斤斤計較，有權力決定的機關要多加審慎、注意。

吳燦也建議，最高法院刑事大法庭是為了統一法律見解爭議，如果承審庭法官遇到有法律歧見的個案，不要迴避案件，也不要因人而異，要跟案件直球對決，減少「法院判決像月亮，初一十五不一樣」的爭議，也對下級審有幫助。

最高法院新聞資料指出，吳燦於民國109年4月1日接任最高法院院長，任內通過廢除限量分案、強化大法庭組織運作、創立民事移付調解制度，成果斐然。

新聞資料指出，自109年4月起至111年，最高法院民刑事新收件數、終結界數、未結件數均為逐年遞減，尤其未結件數減少59%；另外，提案大法庭裁定的民刑事案件有55件，已裁定統一見解54件，徵詢階段統一見解17件。

司法院 記者會

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