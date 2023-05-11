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五股槍殺案 檢方向兩嫌聲押禁見

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市24歲張姓男子10日在五股山區被發現死亡，警方循線逮捕棄屍姚、梁兩男，依殺人等罪移送，複訊後檢方認為姚涉犯殺人等重罪、梁涉犯遺棄屍體，且兩人有有逃亡、勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲請收押禁見。

據了解，26歲的姚男與24歲的梁男和死者曾為加油站同事，後來三人各別離職，姚男從事海鮮批發，張則從事房仲，由於張男為新北市府副發言人張劭斌親戚，案件引發關注。

警方調查，姚原本供稱張男欠70萬未還又要再借，他拒絕後自己舉槍自轟；但隨後又改口是死者把玩槍枝不慎走火，但死者槍傷在後腦勺不太合理，懷疑是姚男開槍殺張，再夥同梁男棄屍。

檢方今天上午會同警方到殯儀館相驗遺體，並完成複訊，認為姚男涉嫌殺人、遺棄屍體、槍砲，涉犯係5年以上重罪，且有逃亡、勾串共犯及湮滅證據之虞；梁則涉嫌遺棄屍體，且有勾串共犯及湮滅證據之虞，均向法院聲請羈押禁見。

姚男依槍砲彈藥管制條例、殺人等罪移送新北地檢署複訊，訊畢檢方聲押禁見。圖／聯合報系資料照
姚男依槍砲彈藥管制條例、殺人等罪移送新北地檢署複訊，訊畢檢方聲押禁見。圖／聯合報系資料照

棄屍 殺人

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