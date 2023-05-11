影／台南行手機失而復得 韓國夫婦讚有如感人的電視劇

75歲的韓國籍金姓老夫婦兩人日前來台南自助旅遊時遺失手機，經台南市警二分局員警的努力，順利尋回手機，還親自送往沙崙高鐵站交給金氏夫婦，兩人返回韓國，特地寫了封感謝函給台南市長黃偉哲，直呼自己很幸運，感受猶如一部感人的電視劇。

金翁在信中表達了旅行中在台南火車站等各地問路時，市民不僅用語言指路，還一直跟著他們走到能看到目的地，確認他們沒有走錯路，讓夫婦感受到了居民的好心與熱情。

同時，他因遺失手機，經台南員警的努力，終於順利尋回手機，期間員警的貼心詢問受理、遠奔高鐵站親送手機等溫馨服務，讓他親身體驗了員警積極與服務的態度，對台南這個友善之都印象深刻。

第二分局南門所巡佐王智樑、警員黃威遠獲報，韓國金氏夫婦4月24日來台南自助旅遊時遺失手機，來到延平郡王祠門口，接送兩人至派出所受理，因為中文不太熟練而慌張不已。警員黃毓晴、吳宗懋、邱柏凱與外事巡佐林明鴻安撫兩人不安的情緒，並用翻譯軟體詢問其手機遺失的過程，「放心，手機一定能找到！」員警調閱監視器，開始找手機。

然而，兩人旅程時間安排的關係，已訂好車票準備前往台中無法再久等，隨後民權派出所警員蔡韋緗、許如瑜接獲民眾拾獲手機，且確認為金翁所有，急忙聯繫並貼心親送至沙崙高鐵站親手交給兩人。