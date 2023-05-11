快訊

民進黨議員狂問「最希望與誰搭檔參選」 侯友宜這樣回答

公車墜50公尺懸崖… 乘客幸運逃生卻慘遭殺人蜂叮死

Google I/O發表新機Pixel 7a 一圖看懂和舊款Pixel 6a、Pixel 7差在哪？

影／台南行手機失而復得 韓國夫婦讚有如感人的電視劇

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

75歲的韓國籍金姓老夫婦兩人日前來台南自助旅遊時遺失手機，經台南市警二分局員警的努力，順利尋回手機，還親自送往沙崙高鐵站交給金氏夫婦，兩人返回韓國，特地寫了封感謝函給台南市長黃偉哲，直呼自己很幸運，感受猶如一部感人的電視劇。

金翁在信中表達了旅行中在台南火車站等各地問路時，市民不僅用語言指路，還一直跟著他們走到能看到目的地，確認他們沒有走錯路，讓夫婦感受到了居民的好心與熱情。

同時，他因遺失手機，經台南員警的努力，終於順利尋回手機，期間員警的貼心詢問受理、遠奔高鐵站親送手機等溫馨服務，讓他親身體驗了員警積極與服務的態度，對台南這個友善之都印象深刻。

第二分局南門所巡佐王智樑、警員黃威遠獲報，韓國金氏夫婦4月24日來台南自助旅遊時遺失手機，來到延平郡王祠門口，接送兩人至派出所受理，因為中文不太熟練而慌張不已。警員黃毓晴、吳宗懋、邱柏凱與外事巡佐林明鴻安撫兩人不安的情緒，並用翻譯軟體詢問其手機遺失的過程，「放心，手機一定能找到！」員警調閱監視器，開始找手機。

然而，兩人旅程時間安排的關係，已訂好車票準備前往台中無法再久等，隨後民權派出所警員蔡韋緗、許如瑜接獲民眾拾獲手機，且確認為金翁所有，急忙聯繫並貼心親送至沙崙高鐵站親手交給兩人。

夫妻從員警手上接下遺失的手機，不敢置信，一再向員警鞠躬致意。兩人返國後特地寫信給台南市長黃偉哲表達感謝之意，指其感受猶如一部感人的電視劇。

金氏夫婦返國後特地寫信給台南市長黃偉哲表達感謝之意，指其感受猶如一部感人的電視劇。圖／讀者提供
金氏夫婦返國後特地寫信給台南市長黃偉哲表達感謝之意，指其感受猶如一部感人的電視劇。圖／讀者提供
韓國金氏夫妻從員警手上接下遺失的手機，不敢置信，一再向員警鞠躬致意。圖／讀者提供
韓國金氏夫妻從員警手上接下遺失的手機，不敢置信，一再向員警鞠躬致意。圖／讀者提供

高鐵

延伸閱讀

黃偉哲力推 日本前橋全國最大公路休息站將辧台南特展

疫情停辦3年 台南鹽水月港護庇宮媽祖遶境巡安

台南文學季開跑 文學大使曾寶儀邀請穿巷走街書寫故事

台南文學季開跑 穿巷走街書寫故事

相關新聞

越南機場遺失平板電腦 女子求助航警局成功尋回

本國籍一名黃姓女子日前至越南旅遊，搭機返台後在桃園國際機場遍尋不著iPad Pro平板電腦，因為iPad Pro內存有許...

西海岸浮屍引關注 台高檢證實9死者為越南集體偷渡客

台灣西海岸2、3月間連續出現多具浮屍，引發各界關注，台高檢經召集轄內發現浮屍的地檢署及海巡署、刑事局及法務部法醫研究所進...

五股箱屍案後腦中槍嫌辯自殺？ 高大成：沒人這樣打的！

新北市五股山區昨發現棄屍案，警方發現死者為25歲張姓男子，後腦勺中槍，被人以棉被包裹塞進大塑膠箱棄屍，涉案的姚姓男子供稱...

東石鄉鐵皮屋查獲愷他命製毒工廠 4嫌犯裁定羈押

嘉義地檢署指揮警方於今年在東石鄉某鐵皮屋內，查獲以林姓犯嫌為首的製毒工廠案件，查扣第三級毒品愷他命成品共293.88公斤...

男後腦中槍遭棄屍 嫌辯「他自殺」

新北市廿四歲張姓男子前晚失蹤，昨天在五股山區發現遺體，警方逮捕棄屍的姚姓、梁姓男子，姚供稱是張男欠債未還，要再借錢被他拒...

疑欠債70萬遭槍殺棄屍 死者傳是新北市政府副發言人胞弟

今天下午在新北市五股山區尋獲24歲張姓男子疑遭槍殺棄屍案，警方逮捕2名嫌犯查出起因於70萬元債務糾紛，25歲姚姓主嫌供稱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦