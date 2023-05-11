越南機場遺失平板電腦 女子求助航警局成功尋回
本國籍一名黃姓女子日前至越南旅遊，搭機返台後在桃園國際機場遍尋不著iPad Pro平板電腦，因為iPad Pro內存有許多重要資料，萬一丟失將損失慘重，黃女懷疑可能是返台前在越南峴港出境安檢時遺失，入境後隨即向航警局求助。經航警局安檢大隊及長榮航空的協助下，成功在越南找到平板電腦並帶回台灣，黃女事後也撰文感謝。
航警局安檢大隊表示，民眾黃小姐於本月2日搭乘長榮航空BR-384班機自越南返抵桃園國際機場，入境後遍尋不著其所有之12吋iPad Pro平板電腦，懷疑可能在越南峴港出境安檢時遺失，於是緊急求助航警局安檢大隊，員警聯繫長榮航空公司桃園機場辦事處幫忙越洋聯繫。
長榮航空指出，桃園機場辦事處隨即與越南分公司聯繫，越南分公司也立刻詢問峴港機場海關是否拾獲一台iPad Pro平板電腦，3日上午就接獲好消息，越南分公司確認拾獲黄小姐遺失的平板電腦，辦理好相關手續後便協助空運帶回長榮航空台灣行李組，順利物歸原主。
黃小姐表示，因為iPad Pro平板電腦內存有許多重要資料，發現平板電腦可能在峴港不見，知情友人都勸她要有最壞的打算，沒想到丟失隔日就找回來並且送回台灣，真的萬分感謝航警局、長榮航空、越南海關協助，她也對這群在公私部門中都充分發揮「為民服務」精神的人員，致上十二萬分的敬意。
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