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西海岸浮屍引關注 台高檢證實9死者為越南集體偷渡客

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台灣西海岸2、3月間連續出現多具浮屍，引發各界關注，台高檢經召集轄內發現浮屍的地檢署及海巡署、刑事局及法務部法醫研究所進行跨機關聯繫會議，成立岸際浮屍事件聯繫平台交換資訊，在越南駐台北經濟文化辦事處協助下，已確認當中9名死者為集體偷渡來台失敗的越籍民眾。

台高檢表示，為辦理岸際浮屍相驗，即安排死者家屬來台，透過4度跨機關聯繫會議及平台，由刑事局專人遞送家屬檢體回台比對鑑定；法醫研究所出具檢體比對報告及解剖鑑驗報告；外交部、移民署與法務部國兩司協助家屬盡速辦理來台簽證及手續；警政署、海巡署則負責死者家屬來台後的訊、詢問及交通、住宿。

越籍死者家屬經安排於本月8日抵台，台南地檢署承辦檢察官隔日訊問家屬，確認人別，調查死者偷渡來台經過後，由當初相驗遺體的台南、台中、雲林及橋頭地檢署，昨天核發相驗屍體證明書並發還遺體，以便辦理後事。

同時，為考量家屬跨海來台辦理死者後事，恐有諸多不便，台高檢基於人道關懷，已請財團法人犯罪被害人保護協會，轉介民間慈善團體協助家屬，並持續追查當中是否涉有不法。

台灣西海岸日前連續出現多具浮屍引起關注，台高檢已證實其中9名死者為越南集體偷渡客。記者廖炳棋／翻攝
台灣西海岸日前連續出現多具浮屍引起關注，台高檢已證實其中9名死者為越南集體偷渡客。記者廖炳棋／翻攝

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