五股箱屍案後腦中槍嫌辯自殺？ 高大成：沒人這樣打的！

新北市五股山區昨發現棄屍案，警方發現死者為25歲張姓男子，後腦勺中槍，被人以棉被包裹塞進大塑膠箱棄屍，涉案的姚姓男子供稱「張男是自殺」；對此，中山附醫法醫科主任高大成認為，自殺者的子彈射入位置都是斜上或平行，由側邊、正面自轟，從後腦勺「沒有人自殺這樣打的！」所以可能性不高。

高大成說，有關五股棄屍案，死者是否為自殺？符合三重點才是自殺，第一，若死者拿槍抵著或靠近太陽穴擊發，子彈爆炸後產生的煙硝，以及死者噴濺的血跡，持槍的手會有煙硝反應及死者的血跡。第二，射入口應為近射或接近射，不可能為遠射，第三點，死者若為右手持槍，子彈射入的位置由右而左，由下往上（斜上）、或是平行射入。

高大成認為，自殺者的子彈射入位置應是朝平行或斜上方向，不可能是朝往後下方，但五股箱屍案死者是後腦勺中槍，很不合理，自殺一般都由側邊、正面自轟，不太可能朝後腦勺往上轟，「沒有人自殺這樣打的！」所以可能性不高。

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