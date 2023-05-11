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東石鄉鐵皮屋查獲愷他命製毒工廠 4嫌犯裁定羈押

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署指揮警方於今年在東石鄉某鐵皮屋內，查獲以林姓犯嫌為首的製毒工廠案件，查扣第三級毒品愷他命成品共293.88公斤、原料及林嫌等4名嫌犯；嘉義地檢署偵查終結提起公訴，移審嘉義地院，法官訊問後，4人裁定羈押，林嫌並禁止接見通訊。

檢方表示，檢察官李昕諭指揮屏東縣警局、刑事局南打、高雄市刑大、嘉義縣刑大隊、朴子分局等組成專案小組。歷經數月埋伏、跟監，今年1月11日緝獲28歲林男、25歲吳男、24歲甘男及34歲劉等4人，涉嫌製造第三級毒品愷他命及混合第四級毒品三級丁氧羰基去甲基愷他命案件，並於嘉義縣東石鄉租屋處，查扣防毒面具、手套、瀘紙、化學藥劑等製毒工具，及扣得第四級毒品三級丁氧羰基去甲基愷他命396.52公斤、第三級毒品愷他命293.88公斤。

檢方調查，主嫌林男與吳、甘、劉等人，涉嫌以製造毒品為犯罪手段，且具有持續性、牟利性、結構性的犯罪組織，分工由林男以自用小貨車載運製毒原料、設備，至承租之鐵皮屋設置、作為製毒工廠，再操作並指導甘、吳、劉運作製毒設備，製造第三級毒品愷他命，部分再混合第四級毒品三級丁氧羰基去甲基愷他命。林男等人都涉犯毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例。

在押林男等4人，經檢察官日偵查終結提起公訴，並移審嘉義地方法院，經法官訊問後，以其等所涉違反毒品危害防制條例製造毒品的重罪，且有勾串、逃亡之虞，裁定羈押，林男並禁止接見通訊。

檢警查獲製毒工廠，起出成品及原料。圖／警方提供
檢警查獲製毒工廠，起出成品及原料。圖／警方提供
檢警查獲製毒工廠。圖 /警方提供
檢警查獲製毒工廠。圖 /警方提供
警方將涉案人移送法辦。圖／警方提供
警方將涉案人移送法辦。圖／警方提供

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