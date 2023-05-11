男後腦中槍遭棄屍 嫌辯「他自殺」

五股區外寮路山坡下方發現張姓男子遺體，警方請消防隊協助吊掛回路面。記者曾伯愷／攝影 新北市廿四歲張姓男子前晚失蹤，昨天在五股山區發現遺體，警方逮捕棄屍的姚姓、梁姓男子，姚供稱是張男欠債未還，要再借錢被他拒絕舉槍自轟；但警方發現死者槍傷在後腦勺，姚的供詞不合理，懷疑是他槍殺張男再夥同梁男棄屍，依槍砲、殺人罪嫌偵辦，檢方今天相驗釐清。

新北市警蘆洲分局德音派出所昨天下午接獲張男父母報案，指兒子前天外出說去五股區登林路訪友，卻徹夜未歸失聯。警方查出張是前往找廿五歲姚姓男子，前往查訪，姚神情慌張，供稱是張男舉槍自轟。

姚說，張以父親玩股票輸很多錢為由一再借錢，欠他七十萬元未還，前天想再借五十萬被他拒絕，掏出手槍自轟後腦喪命。

他因害怕，找廿四歲梁姓男子一起棄屍，把遺體用棉被包裹塞進大塑膠箱，再開車載到五股區外寮路憲兵特勤隊營區下方，推到山坡底下；昨天下午帶警方至山上找到遺體。梁男則稱不知箱裡裝屍體，是姚請他一起搬東西去丟。

警方調查，死者和姚、梁二人曾在同一加油站打工，認識多年，姚目前從事魚產買賣，出入開賓士轎車。監視器顯示姚、梁確實一起開車去棄屍，姚的車內也找到改造手槍。

警方認為，姚第一時間未報案反決定棄屍，且初步檢視死者槍傷在後腦，不似舉槍自戕，兩人供詞不合常理，今天依殺人、槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

死者據了解是新北市政府副發言人胞弟，但警方不願證實。新北市新聞局長張愛晶則說，事涉個人隱私，不便多問，希望外界給家屬更多空間。