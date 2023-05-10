調查局公開銷燬279公斤毒品 大麻為最多

調查局今天舉辦112年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，共銷燬各類毒品279公斤，今年大麻毒品銷燬總重量為21.83公斤，首度超過傳統海洛因毒品，也是17種毒品中數量最多，顯見大麻危害台灣的程度日益嚴重。

調查局指出，過去都是銷燬經法院判決確定，獲核發處分命令的各類毒品，但法務部於民國110年發布「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法」，得以在判決確定前取得處分命令並辦理取樣留存後提前銷燬。

調查局表示，這次單一毒品銷燬數量由大麻毒品21.83公斤為最多，銷燬總重量首次超過傳統海洛因毒品，進一步檢視調查局111年收案保管的獲案毒品種類重量，大麻毒品總重量較110年增加422%，占111年收案獲案毒品總重量88%。

調查局指出，大麻危害台灣程度日漸嚴重，但近年國內出現「大麻除罪化」的訴求，已多次重申政府反毒立場，仍持續強化查緝毒品犯罪，溯源斷根，禁絕毒害。

調查局新聞稿指出，公開銷燬儀式下午於台北市木柵垃圾焚化廠舉行，銷燬各類毒品重量達279公斤182.14公克，總箱數89箱，為維護毒品運送安全，由台北市警察局、新北市警察局、國道公路警察局等單位沿途警戒。

調查局表示，公開銷毀儀式由調查局長王俊力、台北市環保局木柵垃圾焚化廠廠長梁金龍等人共同啟動銷燬程序，所有毒品證物在高檢署檢察官曾鳳鈴、消費者文教基金會董事長陳雅萍、毒藥物防治發展基金會執行長鄧昭芳共同見證下投入爐內焚化，圓滿完成銷燬作業。