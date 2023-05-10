攻堅畫面曝光！新店歹徒開1槍被反擊6槍 中彈落網

今天中午12時許，台北市大安警分局持拘票及搜索票，跨轄至新北市新店區溪州路一處民宅二樓偵辦槍砲案，不料卻遭48歲陳姓嫌犯開槍攻擊，警方回擊6槍後，嫌犯腹部、右大腿各中一槍，送醫救治目前無生命危險。

陳姓嫌犯有多起槍砲前科，警方日前偵辦槍砲案時，向上溯源查到陳嫌涉嫌，警方追查，陳嫌在一個多月前搬到新店租屋處，確認地址後向法院申票搜索。

中午12時許，由大安警分局偵查隊4人、和平所6人、北市刑大霹靂小組4人共組的專案小組，前往新店嫌犯租屋處攻堅，嫌犯屋外裝設監視器，陳嫌看到警方上門，躲到屋後窗戶，警方攻堅時從窗戶跳到一樓鐵皮棚架頂部，看見攻堅警方先開一槍。