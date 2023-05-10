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攻堅畫面曝光！新店歹徒開1槍被反擊6槍 中彈落網

聯合報／ 記者廖炳棋王長鼎／台北即時報導

今天中午12時許，台北市大安警分局持拘票及搜索票，跨轄至新北市新店區溪州路一處民宅二樓偵辦槍砲案，不料卻遭48歲陳姓嫌犯開槍攻擊，警方回擊6槍後，嫌犯腹部、右大腿各中一槍，送醫救治目前無生命危險。

陳姓嫌犯有多起槍砲前科，警方日前偵辦槍砲案時，向上溯源查到陳嫌涉嫌，警方追查，陳嫌在一個多月前搬到新店租屋處，確認地址後向法院申票搜索。

中午12時許，由大安警分局偵查隊4人、和平所6人、北市刑大霹靂小組4人共組的專案小組，前往新店嫌犯租屋處攻堅，嫌犯屋外裝設監視器，陳嫌看到警方上門，躲到屋後窗戶，警方攻堅時從窗戶跳到一樓鐵皮棚架頂部，看見攻堅警方先開一槍。

警方發現嫌犯開槍攻擊，立即開6槍還擊，警方擊中陳嫌腹部(貫穿)及右大腿(貫穿)，陳嫌從棚架頂部跌落地面，警方制服陳嫌並送往新店慈濟醫院救治，無生命危險，警方現場查獲改造手槍1枝、子彈7顆，另起獲大批改造槍械工具、防彈衣，不排除現場為槍械改造工廠。

台北市警方10日跨區偵辦槍械案，於新北市新店區和犯嫌槍戰駁火，陳姓犯嫌腹部和右大腿中彈落網後送醫治療，警方查出陳姓犯嫌有多次槍砲、毒品前科且罹患漸凍症。（翻攝照片）中央社
台北市警方10日跨區偵辦槍械案，於新北市新店區和犯嫌槍戰駁火，陳姓犯嫌腹部和右大腿中彈落網後送醫治療，警方查出陳姓犯嫌有多次槍砲、毒品前科且罹患漸凍症。（翻攝照片）中央社
今天中午12時許，台北市警方跨轄至新北市偵辦槍砲案，遭嫌犯開槍攻擊，警方回擊6槍後，嫌犯腹部、右大腿各中一槍，現場起獲槍彈。記者廖炳棋/翻攝
今天中午12時許，台北市警方跨轄至新北市偵辦槍砲案，遭嫌犯開槍攻擊，警方回擊6槍後，嫌犯腹部、右大腿各中一槍，現場起獲槍彈。記者廖炳棋/翻攝
今天中午12時許，台北市警方跨轄至新北市偵辦槍砲案，遭嫌犯開槍攻擊，警方回擊6槍後，嫌犯腹部、右大腿各中一槍，現場起獲槍彈。記者廖炳棋/翻攝
今天中午12時許，台北市警方跨轄至新北市偵辦槍砲案，遭嫌犯開槍攻擊，警方回擊6槍後，嫌犯腹部、右大腿各中一槍，現場起獲槍彈。記者廖炳棋/翻攝
今天中午12時許，台北市警方跨轄至新北市偵辦槍砲案，遭嫌犯開槍攻擊，警方回擊6槍後，嫌犯腹部、右大腿各中一槍，現場起獲槍彈，圖為嫌犯送醫畫面。記者廖炳棋/翻攝
今天中午12時許，台北市警方跨轄至新北市偵辦槍砲案，遭嫌犯開槍攻擊，警方回擊6槍後，嫌犯腹部、右大腿各中一槍，現場起獲槍彈，圖為嫌犯送醫畫面。記者廖炳棋/翻攝
今天中午12時許，台北市警方跨轄至新北市偵辦槍砲案，遭嫌犯開槍攻擊，警方回擊6槍後，嫌犯腹部、右大腿各中一槍，現場起獲槍彈。記者廖炳棋/翻攝
今天中午12時許，台北市警方跨轄至新北市偵辦槍砲案，遭嫌犯開槍攻擊，警方回擊6槍後，嫌犯腹部、右大腿各中一槍，現場起獲槍彈。記者廖炳棋/翻攝
今天中午12時許，台北市警方跨轄至新北市偵辦槍砲案，遭嫌犯開槍攻擊，警方回擊6槍後，嫌犯腹部、右大腿各中一槍，現場起獲槍彈。記者廖炳棋/翻攝
今天中午12時許，台北市警方跨轄至新北市偵辦槍砲案，遭嫌犯開槍攻擊，警方回擊6槍後，嫌犯腹部、右大腿各中一槍，現場起獲槍彈。記者廖炳棋/翻攝
今天中午12時許，台北市警方跨轄至新北市偵辦槍砲案，遭嫌犯開槍攻擊，警方回擊6槍後，嫌犯腹部、右大腿各中一槍，現場起獲槍彈。記者廖炳棋/翻攝
今天中午12時許，台北市警方跨轄至新北市偵辦槍砲案，遭嫌犯開槍攻擊，警方回擊6槍後，嫌犯腹部、右大腿各中一槍，現場起獲槍彈。記者廖炳棋/翻攝

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