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新店警匪槍戰！開1槍被反擊6槍中彈落網 歹徒為多項前科漸凍人

中央社／ 台北10日電

台北市警方今天跨區偵辦槍械案，於新北市新店區與犯嫌槍戰駁火。47歲陳姓犯嫌腹部和右大腿中彈落網送醫，他有多次槍砲、毒品前科且罹患漸凍症，全案詢後將依法送辦。

台北市警察局大安分局偵辦槍械案件並向上溯源，今天中午到新北市新店區執行拘搜行動，專案小組共出動偵查隊4人、和平派出所6人和市刑大霹靂小組4人。

警方執行查緝過程中，犯嫌陳男為躲避查緝，竟從住所2樓跳下，同時還持槍朝警開1槍，現場員警立即反擊6槍，擊中陳男腹部及右大腿，都是貫穿傷。陳男隨後被送往新店慈濟醫院救治，暫無生命危險，警方也無人受傷。

據了解，拒捕開槍犯嫌陳男有多次槍砲、毒品前科和襲警紀錄，不但曾拿手榴彈與警對峙，還曾像「蜘蛛人」般於白天攀掛民宅外牆上。

警方今天在現場查獲改造手槍1枝、子彈7顆，還起獲大批改造槍械工具、防彈衣，研判現場可能是槍械改造工廠，全案詢後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪依法送辦。

台北市警方10日跨區偵辦槍械案，於新北市新店區和犯嫌槍戰駁火，陳姓犯嫌腹部和右大腿中彈落網後送醫治療，警方查出陳姓犯嫌有多次槍砲、毒品前科且罹患漸凍症。（翻攝照片）中央社
台北市警方10日跨區偵辦槍械案，於新北市新店區和犯嫌槍戰駁火，陳姓犯嫌腹部和右大腿中彈落網後送醫治療，警方查出陳姓犯嫌有多次槍砲、毒品前科且罹患漸凍症。（翻攝照片）中央社

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