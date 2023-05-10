三總醫遭狂毆 院方：由法制官陪同報警處理

三軍總醫院神經科顏姓醫師在臉書貼出影片，是被高大男性病患家屬朝醫師揮拳，傳是因要求醫師開立巴氏量表未果。院方今天回覆已由法制官陪同立即報警處理，譴責醫療暴力行為。

據聯合新聞網報導，根據影片畫面，高壯男子在三總病房區不斷拉扯醫師，醫師說明這已經違反醫療法，男子不以為然回嗆，男子不管護理師勸架，不顧旁人安危，直接朝醫師揮拳、甚至爆粗口，氣得醫師直喊「身為一個醫師，照顧病人還要被打。」

院方今天中午透過新聞稿說明這次醫療暴力事件，三軍總醫院神經內科顏姓主治醫師日前進行例行性巡房，探視病人解說病情時，遭家屬毆打導致頭部及顏面多處受傷，這次醫療暴力事件，三總非常重視，將尋求司法途徑，維護醫療人員人身安全。

三軍總醫院神經科部主任周中興告訴中央社記者，這起醫療暴力事件是在8日發生，今天上午院長會議時，院長再次提到要持續關心顏姓主治醫師身心狀況，希望透過司法途徑禁止、譴責醫療暴力事件。

周中興說，這起在公開病房區發生的暴力事件，已由法制官陪同顏姓主治醫師報警處理，部分涉及公訴罪，醫院法律顧問也表態支持提告。希望以此杜絕醫療暴力，讓所有醫護人員在友善職場，全心為病人服務，「醫護人員被傷害，對其他病人也是損失。」

周中興表示，司法途徑解決當下醫療暴力事件，預防醫療暴力事件再發生也非常重要，規劃在病房區張貼「醫療暴力的刑法規範」海報，提醒民眾不可對醫療人員恐嚇、強制、傷害及公然侮辱。較常見暴力事件的急診室，通常有與警局直接連線系統，病房室是否有必要比照，仍待觀察。