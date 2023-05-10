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父子網路買原料透天厝製毒 難逃中市警法眼送辦

中央社／ 台中10日電

台中市警察局今天宣布破獲藏身透天住宅的製毒廠，楊姓男子與就讀大專校院的兒子聯手，利用網路購買原料及器具製作毒品，並製出第三級毒品愷他命，全案移送彰檢偵辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵七隊接受媒體聯訪指出，警方於4月間在網路巡邏發現，有民眾利用網路購入毒品先驅原料，等時機成熟後，即持彰化地方法院搜索票前往位於彰化員林的民宅執行搜索。

警方指出，現場查扣許多不明藥劑、粉末、晶體，還有濾紙、磅秤、漏斗等製毒器具，雖然41歲楊男及其20歲兒子矢口否認製毒，但經檢驗為第三級毒品愷他命。

警方追查發現，楊男從網路搜尋製毒資訊及文獻，再由長子在網路賣場購得所需化學原物料及器具，直接於住宅開工製毒，成功製造出第三級毒品愷他命，甚至著手尋覓管道意圖販售。

在警方拘提父子檔時，警方指出，雖然父子都矢口否認，辯稱所有不明藥劑僅是化妝品原料，經檢驗均含第三級毒品愷他命成分，全案訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦。

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