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「不接受她跟其他男人玩」 台中男持刀殺妻二審獲輕判
台中市林姓男子在前年間服用藥物、毒品後，因懷疑妻子與他人有染，持刀刺殺妻子，幸妻子送醫後撿回一命，檢方依殺人未遂罪起訴，一審判刑7年，二審以林受到藥物影響，加上已與妻子和解，改判4年6月。
判決指出，林姓男子在前年10月21日凌晨1時許，在服用抗憂鬱藥、毒品咖啡包2包後，因懷疑同住的妻子與他人交往，雙方口角後，林男從餐具櫃拿出水果刀，將妻子拖回床上後，持刀朝妻子左手臂、左上腹、左胸等部位刺殺數刀。
林妻受有左手肘撕裂傷寬6公分、左上腹穿刺傷寬1.5公分，以及腹直肌撕裂傷、左胸前外側刺傷共3處、各為寬2.5、4、3.5公分，都穿透進胸腔內，造成至少有400毫升的血胸出血，致左胸氣血胸、呼吸衰竭等傷害。
林妻自行撥打119求助送醫後，一度住進加護病房，幸經急救後撿回一命，檢警將林男依家暴殺人未遂罪法辦，全案一審時依家暴殺人未遂罪，判刑7年。
全案上訴台中高分院，林男辯稱，案發時受到毒品、藥物影響，造成精神錯亂，犯刑是無意識中所為，跟妻子的感情很好，不會傷害她。
台中高分院請衛福部草屯療養院精神鑑定，認定林男案發時受到藥物、毒品影響，另外林妻也已與林達成和解，依法減輕其刑，不過林男刺傷妻子位置，接近心臟，若稍有偏離，易造成死亡結果，因此認定有殺人不確定故意，而非傷害罪，撤銷一審判決，改判4年6月徒刑，仍可上訴。
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