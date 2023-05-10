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撒冥紙丟雞蛋討債 彰化警方第3波掃黑49人到案

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣警察局擴編掃黑專責隊，在執行第3波全國同步掃黑，共檢肅治平對象8件49人到案，其中經營地下錢莊的何姓男子，與3名同夥組成暴力討債集團，對於未還息的被害人， 持續以撒冥紙、丟雞蛋、破壞汽車輪胎及言語恐嚇等手段催討，本月5日被彰化縣鹿港警分局拘提到案，依恐嚇及重利等罪嫌移送法辦。

此外，陳姓男子以被害人跟他的女友過從甚密，大發醋勁，去年11月間，指揮8名手下設局誘騙被害人，先毆打後，再言詞恐嚇，並強押上車載往山區丟包。警方接獲報案，經過查訪，本月5日將陳嫌及8名男子拘提到案，部分成員經檢察官聲押獲准，並由警方擴大偵辦中。

彰化縣警察局表示，為有效防制暴力犯罪，縣警局擴編掃黑專責隊，各分局也指派專人納入編組成員，從4月26日起至5月5日執行警政署「全國同步掃黑專案行動」，共計檢肅治平目標對象8件49人到案，查獲非法槍械共2枝、子彈34顆，違反毒品危害防制條例等案件共52人，查扣現金40萬多元、各類毒品共721.99公克。

彰化縣警察局執行第3波全國同步掃黑，共檢肅治平對象8件49人到案。圖／警方提供
彰化縣警察局執行第3波全國同步掃黑，共檢肅治平對象8件49人到案。圖／警方提供

恐嚇 毒品

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