撒冥紙丟雞蛋討債 彰化警方第3波掃黑49人到案

彰化縣警察局擴編掃黑專責隊，在執行第3波全國同步掃黑，共檢肅治平對象8件49人到案，其中經營地下錢莊的何姓男子，與3名同夥組成暴力討債集團，對於未還息的被害人， 持續以撒冥紙、丟雞蛋、破壞汽車輪胎及言語恐嚇等手段催討，本月5日被彰化縣鹿港警分局拘提到案，依恐嚇及重利等罪嫌移送法辦。

此外，陳姓男子以被害人跟他的女友過從甚密，大發醋勁，去年11月間，指揮8名手下設局誘騙被害人，先毆打後，再言詞恐嚇，並強押上車載往山區丟包。警方接獲報案，經過查訪，本月5日將陳嫌及8名男子拘提到案，部分成員經檢察官聲押獲准，並由警方擴大偵辦中。