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彰化警擴編專責隊 掃黑抓毒緝101嫌

中央社／ 彰化縣10日電

彰縣警局今天表示，擴編掃黑專責隊，共檢肅治平對象49人到案，及涉犯毒品危害防制條例等案52人，查獲槍械、子彈等，縣警局長張國雄說，蒐報幫派不法事證，持續系統掃黑。

彰化縣警察局今天發布新聞稿表示，擴編掃黑專責隊，近日執行10天全台同步掃黑專案，檢肅治平目標對象8件49人到案，查獲2把槍械、34發子彈，及涉犯毒品危害防制條例等案共52人，查扣現金40萬6000元、各類毒品共721.99公克、借據暨本票影本共16張。

何姓男子等人組成暴力討債集團並經營地下錢莊，去年8月至今年3月指揮手下以撒冥紙、丟雞蛋、破壞汽車輪胎及言語恐嚇等暴力手段，對未還息的借款人催討債務，經鹿港分局掃黑專責小隊跟監蒐證，4日查緝何嫌等4人到案，查扣新台幣40萬元、空白本票、借據等證物，依恐嚇、重利等罪嫌法辦。

另外，鹿港分局得知曾姓犯嫌持有槍械，且因案遭新北地方檢察署發布通緝，經鎖定行蹤，2日在彰化市逮捕曾嫌，並查獲2把改造手槍、34發子彈、1批槍械零組件、毒品安非他命17.75公克、K他命1.25公克、疑毒品咖啡包原料不明粉末480.08公克等證物。

陳姓男子去年12月懷疑另一名男子與女友關係密切，因此指揮手下設局誘騙被害人到場，毆打、恐嚇後再強押被害人上車載到山區「丟包」，刑事警察大隊偵查第三隊5日檢肅陳男及成員等8人到案。

毒品 恐嚇

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