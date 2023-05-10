北港媽祖出巡發生街頭群毆 警方快打制止7人送辦

北港朝天宮媽祖出巡昨天凌晨發生群眾鬥毆事件，多名年輕人在北港圓環旁統一超商門口，疑因故發生衝突，一名男子遭到圍毆，其中因有穿神轎班衣服，起先以為是轎班人員衝突，警方出動快打部隊制止，並快速查獲七外涉嫌鬥毆的人，今天訊後移送雲林地檢署偵辦。

北港分局長陳宏平重視這起衝突案，今天親自出面說明指出，5月9日凌晨0時許，北港分局執行北港朝天宮遶境安全維護勤務，在北港圓環統一超商附近，發現疑似聚眾衝突情事，立即出動快打部隊，控制現場，將受傷人員隔開，因相關涉案人一哄而散已離開現場，警方調閱監視器快速蒐證，查出有七人涉案，並陸續到案。

陳宏平指出，該起衝突事件疑因轎班人員休息時遭挑釁引起，今天循線查獲7名涉嫌人，訊後全案依危害主會秩序法移送雲林地檢署偵辦。

據昨天在場的民眾指出，這起衝突疑因被毆的一方，疑有人與轎班的某人有糾紛，即找人要來理論，結果爆發衝突，被叫來撐場的人見對方人多趕緊落跑，其中一人來不及離開即被人圍毆。