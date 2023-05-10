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竹市警掃黑專案 查獲毒品、詐欺案成果豐碩

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

近期其他縣市有黑道幫派尋仇引發槍擊案件，新竹市警方為遏止幫派相關據點活動與衍生犯罪，於4月26日起至5月5日規畫「同步掃黑專案行動」，據統計，檢肅組織犯罪一件5人，查獲妨害秩序案犯嫌12人、毒品案15人、故意傷害案19人、妨害自由案23人、詐欺案100人等，並成功攔阻詐騙案件9件，減損192萬餘元，成果豐碩。

警方指出，警察局配合警政署辦理「同步掃黑專案行動」，針對轄內黑道幫派堂口據點、圍事或經營行業處所及成員經常聚集出入處所規劃臨檢及威力掃蕩勤務，並同步執行掃黑、打詐、肅槍及緝毒等專案行動。

專案期間，合計動員警力計337人次，強力臨檢幫派圍事酒店、夜店、電子遊藝場及PUB等195處場所，共查獲280人送辦。另外，專案期間緝毒成績斐然，破獲2件毒品分裝場，查扣毒品大麻油151瓶、大麻2包及菸油原料、調味香料、攪拌器、磅秤灌注器等製造分裝器具，另案查扣毒品海洛因27.89公克、安非他命239.57公克、大麻4.98公克。

警方表示，絕不容許黑道、幫派、毒品及暴力犯罪影響市民安全，持續強化「掃黑」、「打詐」、「清源2.0」及「社區警政再出發」等當前重點工作，挖掘黑幫潛在場所，積極與市府相關局處橫向合作執行聯合稽查，並配合「第三方警政策略」澈底斬斷幫派經濟來源，強勢打擊黑幫，共同打造安居樂業好生活。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

竹市警專案期間緝毒成績斐然，破獲2件毒品分裝場，查扣毒品大麻菸油151瓶、大麻2包及菸油原料、調味香料、攪拌器、磅秤灌注器等製造分裝器具。圖／警方提供
竹市警專案期間緝毒成績斐然，破獲2件毒品分裝場，查扣毒品大麻菸油151瓶、大麻2包及菸油原料、調味香料、攪拌器、磅秤灌注器等製造分裝器具。圖／警方提供

幫派 毒品 黑道

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