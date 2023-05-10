影／彰化父子一個買貨、一個煉毒 台中警扣40萬K毒

台中市警方年初在網路巡邏時，發現彰化縣有民眾購買K他命先驅原料，意圖製造毒品，經報請檢察官指揮後，近日前往彰化搜索，查獲楊姓父子二人，查扣市價40萬元K他命成品，經查，楊姓父子以一人煉毒、一人買原料分工，檢方訊問後命父子交保。

台中市刑大偵七隊在今年2月間在網路巡邏時，發現楊姓男子（41歲）與兒子（20歲），在網路購買製造K他命的先驅原料，有意製毒販售，從事不法，市刑大與彰化縣員林警分局成立專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮後，近日前往彰化搜索。

全案查扣k他命成品約400多克，市價約40多萬元，另外還有十多罐原料、不明之藥劑、粉末、晶體，及濾紙、磅秤、漏斗等犯罪工具，專案小組抓人時，二人矢口否認涉案，辯稱都是化妝品原料，不過經送驗後，都確認有k他命毒品反應。

全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，檢方訊問後命楊姓父子以1萬元交保，另外指示專案小組，擴大追查毒品原料來源，以免毒品戕害國人。