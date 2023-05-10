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機車騎太近怕車被刮 駕駛撞飛騎士持刀恐嚇 被逮送辦
黎姓男子今天凌晨吃完消夜開車載著兩友返家，途中他覺得同行方向莊、曾2男機車靠他太近，趁兩機車在四維路與龍安路口等紅燈時，衝前剪車卻撞飛莊等3人，黎及其友人王男下車持開山刀理論，路人報警前來，當場控制黎等三人，車內搜扣毒品、開山刀一併帶回偵辦，警詢後依毒品、恐嚇等罪嫌送辦。
據了解黎姓男子（27歲）從事海鮮販售工作，今天凌晨1時許與友吃完消夜，開著一輛黑速馬自達載同沈男（25歲）、王男（23歲）準備返家。途中黎男沿著新北市新莊區龍安路往新北大道方向直行，卻見莊男（22歲）、曾男（20歲、載著女友郭女24歲）分騎兩輛機車靠他車身太近。
黎男怕車身被刮到，趁著在龍安路與四維路口等紅燈之際，衝前急切至兩機車前方，卻不慎撞飛莊、曾、郭等三人，導致機車3人摔跌在地些微擦傷。莊等3人爬起本想一頓嗆罵，卻見黎、王兩男持開山刀下車理論，莊3人見狀趕緊拔腿往四維路方向逃躲。
路人看見以為是街頭尋仇連忙報警，警方獲報出動9名快打警力3分鐘趕抵，當場攔下正要開車離去的黎、王、沈等3男，查扣一把開山刀，附帶搜索於車內手剎車的置物盒並又搜出毒品K他命，同時在附近找到被害莊等三人，莊等三人提告恐嚇帶回偵辦，警詢後依恐嚇、毒品危害防制條例，將黎、王兩男移送法辦。
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