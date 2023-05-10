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高雄46歲大叔闖紅燈遭警圍捕 想逃卻和警車發生碰撞

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄46歲鄭姓男子不服警方攔查，加速騎車逃逸，一路逆向行駛、闖紅燈，岡山警分局調派警力圍捕，趁鄭男騎到岡山區柳橋西路段時成功逮人，過程中鄭男逃逸時與員警發生碰撞，導致鍾姓警員受傷，鄭男身上起獲海洛因、安非他命等毒品，警詢後依毒品危害防制條例、妨害公務及送法辦。

警方表示，昨天傍晚7時許，岡山分局橋頭所員警在橋頭區仕隆路上見鄭男騎乘機車闖紅燈，上前示意攔查，沒料鄭男見警方上前，卻加足油門逃逸。

員警從橋頭區仕隆路在後方追蹤，一路尾隨鄭男到岡山區柳橋西路段，鄭男原以為已經甩開員警，但警方已在後方等候時機，趁鄭男鬆懈時，多名員警隨即上前攔查。

沒料鄭疑似企圖逃逸，與警方機車發生碰撞，不僅造成自己受傷，參與圍捕的鍾姓員警手腳也有擦挫傷，所幸兩人傷勢都無大礙。

員警確認身分後，鄭男為毒品、妨害公務通緝犯，且機車懸掛還是失竊車牌，身上起獲玩具手槍、海洛因、安非他命等物，全案依違反毒品危害防制條例、竊盜、公共危險等罪嫌移送。

鄭姓男子身上起獲玩具手槍、海洛因、安非他命等物，全案依違反毒品危害防制條例、竊盜、公共危險等罪嫌移送法辦。記者張議晨／翻攝
鄭姓男子身上起獲玩具手槍、海洛因、安非他命等物，全案依違反毒品危害防制條例、竊盜、公共危險等罪嫌移送法辦。記者張議晨／翻攝

岡山 毒品 妨害公務

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