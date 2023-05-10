聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄46歲大叔闖紅燈遭警圍捕 想逃卻和警車發生碰撞
高雄46歲鄭姓男子不服警方攔查，加速騎車逃逸，一路逆向行駛、闖紅燈，岡山警分局調派警力圍捕，趁鄭男騎到岡山區柳橋西路段時成功逮人，過程中鄭男逃逸時與員警發生碰撞，導致鍾姓警員受傷，鄭男身上起獲海洛因、安非他命等毒品，警詢後依毒品危害防制條例、妨害公務及送法辦。
警方表示，昨天傍晚7時許，岡山分局橋頭所員警在橋頭區仕隆路上見鄭男騎乘機車闖紅燈，上前示意攔查，沒料鄭男見警方上前，卻加足油門逃逸。
員警從橋頭區仕隆路在後方追蹤，一路尾隨鄭男到岡山區柳橋西路段，鄭男原以為已經甩開員警，但警方已在後方等候時機，趁鄭男鬆懈時，多名員警隨即上前攔查。
沒料鄭疑似企圖逃逸，與警方機車發生碰撞，不僅造成自己受傷，參與圍捕的鍾姓員警手腳也有擦挫傷，所幸兩人傷勢都無大礙。
員警確認身分後，鄭男為毒品、妨害公務通緝犯，且機車懸掛還是失竊車牌，身上起獲玩具手槍、海洛因、安非他命等物，全案依違反毒品危害防制條例、竊盜、公共危險等罪嫌移送。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言