立委：地檢署被車手、人頭淹沒

民進黨立委郭國文（中）、立委鍾佳濱（右）昨天表示，地檢署針對詐騙案管轄權模糊，呼籲高檢署應協助分案指派、統整專案。記者林縉明／攝影 詐騙手法層出不窮，高檢署日前成立「查緝詐欺與資通犯罪督導中心」，民進黨立委郭國文、鍾佳濱質疑，督導中心遺漏協調地檢署管轄權模糊功能，且人力不足，難以消化眾多詐騙案，應協助分案指派、統整專案，必要時引進ＡＩ技術，電腦依法定邏輯自動分案、生成式ＡＩ，協助訴訟文書業務。

郭國文指出，刑案管轄分類眾多，包括犯罪發生地、犯罪結果地、犯嫌居所地、被害人居所地，詐欺案又有網路、匯款、面交等型態，一個案件到底要由哪個地檢署受理，管轄權模糊。他舉例，有民眾陳情，原以犯罪地點移交新竹地檢署，竹檢以犯嫌住所位置推給台北地檢署，北檢又以犯嫌居所不在管轄範圍內將案件送回竹檢，耽誤許多時間。

鍾佳濱也提到，目前各地檢察署已被「車手」、「人頭帳戶」等詐欺相關案件淹沒，法務部應向行政院爭取檢察官助理等編制外人力，協助消化堆積如山的幫助詐欺案。

高檢署檢察官吳慧蘭表示，督導中心跟調查局和刑事警察局有順暢的溝通管道，移送案件管轄權不清，高檢署會提供協助，強化跨單位溝通。

行政院長陳建仁表示，詐騙確實是台灣人民受到最常見的迫害，政府會提供足夠人力和資源繼續落實打詐工作，希望多點鼓勵，少點不必要的批評。