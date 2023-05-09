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台中刑警掃毒打詐有功 署長黃明昭今頒獎10萬鼓勵

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

警政署長黃明昭在今天下午與刑事局等單位，南下台中市座談，因台中市刑大掃毒、抓詐欺有功，黃在會中頒發10萬元獎金鼓勵，黃在會中提醒，警察同仁應注意操守、言行舉止，不能有任何違法亂紀的行為。

台中市警局表示，署長今天頒獎鼓勵的單位有台中市刑大偵二、偵四、偵七等單位，分別頒發2萬至3萬元獎金，總計頒發10萬元獎金。另統計今年迄今，一共檢肅治平目標到案48件，成員223人，共計271人，平均每周檢肅治平專案目標1件到案，其中不乏天道盟、竹聯幫等矚目性犯罪組織。

市警局指出，署長黃明昭在今天下午與刑事局長李西河、警政署督察室主任顏旺盛、防治組長陳百祿等幹部，在台中市警局召開「社區警政再出發、精進風紀、清源2.0、掃黑、打詐」視導座談會，署長在會中強調，針對任何暴力集團都應深入追查幕後不良幫派組織，刨根溯源，加強掃蕩，斬斷金流，宣示嚴懲不法決心。

市警局說，行政院新修訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版強化「識詐」宣導面，將持續以多元化宣導，強化民眾防詐意識，也運用「打詐台中隊」，協請市府各局、處積極利用管道宣導，透過全方位的整合來守護、保障市民的財產安全。

另外，市警局持續執行「警銀聯阻防詐」計畫，與台中市600餘家金融機構加強聯繫與互動，第一時間發現民眾疑似遭詐立即通知警方到場阻止，統計今年1至4月已攔阻407件，攔阻金額3億277萬餘元，已查獲詐欺集團132件、犯嫌975人、車手478人，有效守護市民財產。

警政署長黃明昭（左三）今天南下台中市警局座談、頒獎，市警局長李文章（左二）、市刑大隊長林明佐（右三）參與，市刑大偵二隊長洪緯儒（右二）、偵四隊長林宏霖（左一）、偵七隊長陳步青（右一）代表受獎。圖／台中市警局提供
警政署長黃明昭（左三）今天南下台中市警局座談、頒獎，市警局長李文章（左二）、市刑大隊長林明佐（右三）參與，市刑大偵二隊長洪緯儒（右二）、偵四隊長林宏霖（左一）、偵七隊長陳步青（右一）代表受獎。圖／台中市警局提供

台中市 詐欺 黃明昭

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