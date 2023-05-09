藏民宅販毒 板橋警攻堅逮6人送辦
新北市板橋分局偵查隊及信義派出所日前獲報，板橋區和平路某處住宅常有陌生人出入，共同組成專案小組蒐證並聲請搜索票，昨晚6時許攻堅，一舉逮獲屋內6人、起獲安非他命、毒咖啡包、手槍及80萬餘元的販毒所得，詢後將6人依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例送辦。
警方日前獲報後旋即展開蒐證，昨持搜索票攻堅，逮獲屋內39歲鄭男、33歲丁男、24歲歐男、36歲陳男、33歲林女及36歲丁女等6人，屋內也查獲9包安非他命、65包毒品咖啡包及吸食器、1把FN牌FNX-9型號90手槍（含彈匣、缺槍管）、監視器主機2台、行動電話11部、點鈔機1台、封膜機1台及販毒所得80萬7,300元，監視器主機等相關證物。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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